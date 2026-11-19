Украйна не беше основната тема на тристранната среща на върха между Русия, Китай и САЩ, обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков след историческия разговор между Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп в Шънджън на 19 ноември. Темата беше засегната накратко във встъпителните речи, като руският диктатор твърдеше как "нашите страни имат множество общи интереси по отношение на уреждането на регионални конфликти, включително, разбира се, конфликта в Украйна".
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Putin to Trump and Xi: Our countries have numerous shared interests in the settlement of regional conflicts, including, obviously, the conflict in Ukraine. https://t.co/pG6oUyhAVf— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
Тръмп, от своя страна, заяви: "Мисля, че нещата се развиват. Смятам, че Путин, а надявам се - и другата страна, биха искали да видят края на войната в Украйна". Републиканецът се обърна към руския диктатор с думите: "За мен е чест да бъда с Владимир", отново избягвайки подробности за това как смята, че трябва да приключи войната - при руските условия, т.е. с руски контрол над цял Донбас, оттегляне на НАТО в границите му от 1997 г. и намаляване числеността на украинската армия, или при украинските условия, т.е. прекратяване на огъня по линията на контакт и бъдещи гаранции за сигурност срещу повторна инвазия.
Trump on Ukraine: I think things are happening. I think that Putin, and I hope the other side, would like to see an end to the Ukraine war. https://t.co/D4J3ii9JUK— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
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Лавров се ядоса на пропагандист от Кремъл
В кулоарите пък руският външен министър Сергей Лавров отряза пропагандиста от Кремъл Павел Зарубин, който го попита дали счита преговорите за успешни. „Е, президентът проведе преговорите. А вие какво мислите? Президентът проведе преговорите – защо питате дали са били успешни, или не?“, отсече Лавров, избягвайки да даде пряк отговор за резултата.
Did "Yalta 2.0" go off the rails? Lavrov snaps at a Kremlin propagandist After the 90-minute meeting between Trump, Putin, and Xi Jinping in China, Kremlin propagandist Pavel Zarubin asked Russia's foreign minister whether he considered the talks a success. "Well, the president held the talks. What do you think? The president held the talks — why are you asking whether they were successful or not?" Lavrov snapped, avoiding any direct answer about the outcome. Earlier, Zarubin had already hailed the meeting as "historic." Yet no breakthrough agreements were announced. Xi personally escorted Putin to his car, after which the Russian leader headed to the airport.— NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2026
По-рано Зарубин вече беше определил срещата като „историческа“.
Путин междувременно бе "уловен" от микрофон след срещата да казва на Си Дзинпин, че не е предполагал, че нещата ще се развият "толкова добре".
Putin thanked Xi Jinping for organizing the trilateral meeting, saying nobody expected it to go so well Was he just that relieved the humiliation was finally over — and that Xi even personally walked him to his car? 😏— NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2026
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