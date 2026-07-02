Приключи днешният кръг преговори между САЩ и Иран: За какво се договориха страните?

Иран обяви, че днешният кръг непреки технически преговори в Катар относно меморандума за разбирателство, подписан със САЩ, е приключил, съобщиха държавните медии, цитирани от Франс прес. “Заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади, който пътува до Доха, за да наблюдава изпълнението на разпоредбите на меморандума за разбирателство, обяви края на преговорите в Катар“, съобщи информационната агенция ИРНА, добавяйки, че страните са се споразумели да установят комуникационен канал “до утре“ за докладване и документиране на всякакви нарушения на меморандума за разбирателство.

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Гарибабади допълни, че по време на днешните преговори е взето решение част от шестте милиарда замразени ирански активи да бъдат използвани за закупуване на стоки, от които Иран се нуждае. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс от своя страна заяви, че днешните дискусии по въпроса с Ормузкия проток в Катар са “протекли добре” и добави, че Вашингтон няма да се върне към военни действия, ако не е необходимо, предаде БТА.

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Преговорите се водят върху 14-точково временно споразумение, подписано миналия месец, което имаше за цел да спре войната, започнала с американско-израелските удари срещу Иран през февруари, и за отварянето на Ормузкия проток, като същевременно установи срок от 60 дни за преговори за постоянно мирно споразумение, припомня Ройтерс.

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