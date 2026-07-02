НА ЖИВО: Цената на петрола смени посоката заради Иран и САЩ

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Цените на петрола се повишиха в сряда, 1 юли, на фона на опасенията, че провалът на преговорите между Иран и САЩ за сключване на окончателно споразумение за прекратяване на войната може да удължи прекъсванията в доставките от Близкия изток. "Ормузкият проток продължава да се отваря, но процесът е неравномерен, непредсказуем и не напълно прозрачен... Освен ако не се постигне ново споразумение между Вашингтон и Техеран, пазарът може да изчака и да наблюдава за траен мир и спокойствие, преди цените на суровия петрол да възобновят низходящата си тенденция“, заяви Вандана Хари, основателка на компанията за анализ на петролния пазар Vanda Insights.