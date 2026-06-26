Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Мерц с признание за страшни числа за германската икономика (ВИДЕО)

26 юни 2026, 7:31 часа 746 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мерц с признание за страшни числа за германската икономика (ВИДЕО)

"В момента Германия губи между 300 и 500 работни места всеки ден. Всеки ден двуцифрен брой компании обявяват несъстоятелност. Това означава, че сега трябва да се уверим, че бързо ще излезем от тази трудна ситуация". Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц. 

Още: След въвеждане на отстъпка за горивата: Инфлацията в Германия се забави

"Трябва да гарантираме възможно най-скоро, че работните места в Германия са отново сигурни и че германските компании са конкурентоспособни както на международно, така и на вътрешно ниво", добави той.

Припомняме, че Германия официално понижи очакванията си за икономическия си растеж през тази година - Берлин очаква едва 0,5% растеж през 2026 година. През миналата година германският икономически растеж беше 0,2%. Едно от големите оплаквания за германските производители са повишените разходи за производство и труд, както и хроничната вече криза за кадри.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Все пак Индексът за бизнес климата в Германия на Института за икономически изследвания (IFO) се повиши до 85,6 пункта. Проблемът обаче е, че очакванията за двигателя на германската икономика - автомобилната индустрия, са много песимистични. Само за този сектор индексът за бизнес климата е -23,8 пункта. Инфлацията в страната е 2,6%, като що се отнася до поскъпването на храните е едва 0,7%, но при услугите е 3,1%.

Още: Германската икономика: Слаба надежда за скорошно подобрение

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Германия германска икономика Фридрих Мерц
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес