Мерц с признание за страшни числа за германската икономика (ВИДЕО)

"В момента Германия губи между 300 и 500 работни места всеки ден. Всеки ден двуцифрен брой компании обявяват несъстоятелност. Това означава, че сега трябва да се уверим, че бързо ще излезем от тази трудна ситуация". Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц.

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"Трябва да гарантираме възможно най-скоро, че работните места в Германия са отново сигурни и че германските компании са конкурентоспособни както на международно, така и на вътрешно ниво", добави той.

Germany's Chancellor Merz:



At the moment, Germany is losing between 300 and 500 jobs every single day.



Every day, a double-digit number of companies file for insolvency.



That means we must now make sure we get out of this difficult situation quickly.



We need to ensure as… pic.twitter.com/XTQUanjcgP — Clash Report (@clashreport) June 25, 2026

Припомняме, че Германия официално понижи очакванията си за икономическия си растеж през тази година - Берлин очаква едва 0,5% растеж през 2026 година. През миналата година германският икономически растеж беше 0,2%. Едно от големите оплаквания за германските производители са повишените разходи за производство и труд, както и хроничната вече криза за кадри.

Все пак Индексът за бизнес климата в Германия на Института за икономически изследвания (IFO) се повиши до 85,6 пункта. Проблемът обаче е, че очакванията за двигателя на германската икономика - автомобилната индустрия, са много песимистични. Само за този сектор индексът за бизнес климата е -23,8 пункта. Инфлацията в страната е 2,6%, като що се отнася до поскъпването на храните е едва 0,7%, но при услугите е 3,1%.

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