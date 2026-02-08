Сблъсъци между протестиращи и полиция по време на демонстрация срещу Олимпиадата в Милано (ВИДЕО)

В Милано се състоя протест срещу домакинството на Зимните олимпийски игри. Според организаторите провеждането им е вредно от екологична и от социална гледна точка. Бомбички, димки и сигнални ракети започнаха да хвърлят протестиращите. Демонстрацията прерастнала в сблъсъци, след като младежи с качулки започнали да хвърлят твърди предмети по полицаите. Силите на реда им отвърнали с водни оръдия и сълзотворен газ. Няколко демонстранти са били арестувани. Още: Папата призова да спрат войните заради Олимпийските игри

Какво искат протестиращите?

#Milano / #Italy - Tens of thousands of people protesting the 2026 Winter Games in Italy clashed with police for hours.



Italian anti-fascists are showing incredible resistance. pic.twitter.com/Nbvm79EXpT — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) February 7, 2026

Противници на Олимпиадата критикуват въздействието на игрите върху инфраструктурата в региона, включително решението на властите да изсекат стотици дървета, за да изградят писта за бобслей, пише БНР. Поради тази причина част от демострантите носеха и дървета от картона, които поставиха върху земята.

Протестиращите скандираха и срещу присъствието на агенти на Агенцията за имиграционен и митнически контрол, натоварени с охраната на американската делегация.

Още: Трагедия! Лавина погуби олимпийски медалист по сноуборд