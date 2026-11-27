Владимир Путин присъства на церемонията по издигане на знамето на атомната подводница "Перм", оборудвана с хиперзвукова ракетна система "Циркон" - първият стандартен носител на тези ракети. Той поздрави моряците в корабостроителницата "Севмаш" в Северодвинск като заяви, че подводниците клас "Ясень-М" могат да изпълняват мисии във всяка част на Световния океан.
Пет ракетоносеца, включително тези от клас "Ясень-М", се планира да бъдат доставени на руския ВМС до 2030 г. Всички планове за създаване на мощен военноморски флот ще бъдат изпълнени навреме и в пълен размер, каза още руският диктатор.
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Снимка: kremlin.ru
The flag has been raised on the nuclear-powered submarine cruiser Perm in Severodvinsk, Russia. The submarine is equipped with Zircon hypersonic missiles. Putin described it as a weapon of "global-level significance". Imagine how upset Putin would be if it ever accidentally ran into the Kursk submarine, which, as we all know, sank.— NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2026