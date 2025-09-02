Путин: Русия дълго време търпеше украинските атаки срещу енергийната инфраструктура, сега ще има отговор

Русия ще атакува украинските енергийни съоръжения в отговор на украинските удари. Това заяви руският диктатор Владимир Путин на среща с премиера на Словакия Роберт Фицо, която се проведе в Китай, където и двамата са по покана на Си Дзинпин по случай военния парад за 80-та годишнина от края на Втората световна война.

"Москва дълго време търпеше и не отговаряше на украинските атаки срещу енергийната ни инфраструктура. Сега тя започна да дава сериозен отговор", заяви Путин в Пекин.

По време на срещата той говори и за Запорожката АЕЦ, която е окупирана от руските сили от 2022 година насам, като посочи, че не изключва тя да бъде съвместно експлоатирана заедно със Съединените щати и дори с Украйна.

От своя страна Роберт Фицо заяви пред Путин, че ще обсъди "сериозно" ударите по нефтопровода "Дружба", по който Словакия се снабдява със суров руски петрол, с украинския президент Володимир Зеленски на предстоящата им среща този петък.

Друг акцент от разговора - Путин отново бе категоричен, че Русия смята членството на Украйна в НАТО за неприемливо. Украйна, по думите му, трябвало сама да намери начин да си гарантира сигурността, а не чрез Алианса. В същото време Русия не била против присъединяването на Киев към Европейския съюз.

