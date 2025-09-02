Подготвя ли френското здравно министерство болниците за война до 2026 г.?

Публикация във френския вестник "Le Canard enchaîné" предизвика на 2 септември безпокойство във Франция след като медията изнесе вътрешни документи от Министерството на здравеопазването, написани под ръководството на Генералния секретариат по отбрана и национална сигурност, с които се иска от регионалните здравни агенции да се подготвят за евентуален "голям ангажимент" до март 2026 г. В документа министерството предвижда сценарий, при който Франция може да се превърне в тилова база, за да приема масивен поток от ранени войници, както френски, така и чуждестранни.

Подобни инструкции, разпратени от здравното министерство, в контекста на Коалицията на желаещите европейски държави, предлагащи военна подкрепа на Украйна, чийто член е Франция, съвсем естествено повдигат редица въпроси, пише "Le Figaro".

От медията са изпратили въпрос до Центъра за здравни кризи към Министерството на здравеопазването във връзка с документа. Отговорът, получен оттам, гласи, че не става дума за нищо ново. Целта на документа е да се предвидят рисковете и заплахите, пред които може да бъде изправена здравната система, като тук се включват и "епидемични рискове в контекста на изменението на климата и глобализацията на търговията", "екологични рискове, с увеличаването на екстремните метеорологични явления" и "злонамерени рискове, с подготовката на здравната система за справяне с приток на жертви", се казва в получения отговор от ведомството. Тук се включват и терористични заплахи.

"Сред идентифицираните рискове е и хипотезата за голям ангажимент, при който здравният проблем би се състоял в грижата за потенциално висок приток на жертви от чужбина. Следователно нашата здравна система трябва да предвижда лечението на военни пациенти в гражданската здравна система", се пояснява в полученото писмо от Министерството на здравеопазването.

Посочва се, че тази подготовка се извършва през последните една-две години.

"Няма нищо изключително. Предвиждаме сценарии, които биха могли да ни изненадат, ако не работим по тях предварително, включително възможността за конфликт, не непременно такъв, в който Франция би била директно атакувана, но който би могъл да има последици тук, в смисъл, че ще трябва да приемаме ранени хора от нашата страна или от съюзнически страни", казва Катрин Бертран, президент на Френското дружество по медицина при бедствия. При подобен сценарий гражданските болници ще бъдат призовани да подпомагат Армейската медицинска служба, като се грижат за всички ранени от войната, обикновено лекувани във военни болници, в случай че военните заведения бъдат препълнени, посочва тя пред изданието.

