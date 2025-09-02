ЕС печели от търговията с Русия за първи път от 20 години

Търговията на Европейския съюз с Русия е спаднала рязко след инвазията на диктатора Владимир Путин в Украйна през февруари 2022 г. ЕС въведе много ограничения, което доведе до спад от 61% в износа за Руската федерация и понижение от 89% при вноса от Русия между първото тримесечие на 2022 г. и второто тримесечие на настоящата, 2025 година. Според проучване на Euronews, базирано на данни на Евростат, търговията през периода април-юни 2025 г. е спаднала до най-ниското ниво от 2002 г. насам, когато е започнало воденето на статистика.

През същото тримесечие ЕС отбелязва и първия си търговски излишък спрямо Русия от повече от 20 години насам.

Излишък от 500 млн. евро

Според Евростат през второто тримесечие на 2025 г. вносът от Русия е спаднал, докато износът е нараснал в сравнение с предходното тримесечие. В резултат на това търговският баланс на ЕС с Русия, който винаги е бил дефицитен, е стигнал до положение на малък излишък - 500 милиона евро.

Вносът е на стойност 7 млрд. евро, докато износът за Русия достига 7,5 млрд. евро. Така общата стойност на търговията възлиза на 14,5 млрд. евро, което е спад от 82% в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., когато започна руската инвазия в Украйна. Тогава търговията беше с обем от 81,9 млрд. евро.

Пикът е бил достигнат през първото тримесечие на 2013 г. - 82,9 млрд. евро.

Снимка: iStock

На 15 март 2022 г., малко след началото на пълномащабната война, ЕС приложи четвърти пакет от санкции срещу Москва. С това бяха отменени ключови търговски предимства, от които Русия се ползваше като член на Световната търговска организация (СТО). Вместо да повиши вносните мита, ЕС избра да действа чрез наказателни мерки, включително забрани и ограничения както за вноса, така и за износа на определени стоки.

Делът на търговията с Русия след нахлуването в Украйна

До 24 февруари 2022 г., когато нахлу в Украйна, Русия беше един от основните търговски партньори на ЕС. Оттогава ролята ѝ намаля драстично, както показва спадът в дела ѝ в търговията извън ЕС - тя се отнася до трансакциите с всички страни, които не са членки на блока.

Делът на Русия в износа извън ЕС е спаднал от 3,2% през първото тримесечие на 2022 г. до 1,2% през второто тримесечие на 2025 г. През същия период делът ѝ във вноса извън ЕС спадна от 9,3% до едва 1,1%. Това е спад от 88%.

Енергийният дефицит на ЕС спрямо Русия

Общият търговски баланс на ЕС спрямо Русия е тясно свързан с газа и петрола. През 2021 и 2022 г. високите цени на енергията доведоха до достигане на пик в енергийния търговски дефицит от 42,8 млрд. евро, отчетен през второто тримесечие на 2022 г. До второто тримесечие на 2025 г. обаче ограниченията върху вноса и по-ниските цени на енергията намаляват дефицита до 4,2 млрд. евро, което е с 10 пъти по-малко.

В същото време излишъкът на ЕС в сектора на машините и превозните средства намалява рязко от 9,7 млрд. евро през второто тримесечие на 2021 г. до едва 0,5 млрд. евро през второто тримесечие на 2025 г.

Химикалите и свързаните с тях продукти не са засегнати от санкциите. Към средата на 2025 г. те са отбелязали най-големия търговски излишък на ЕС с Русия в размер на 2,8 млрд. евро, което е спад от 3,2 млрд. евро през второто тримесечие на 2021 г.

Снимка: iStock

Напредък при бягането от зависимостта

Целта на ЕС е да намали енергийната си зависимост от Русия. В тази насока е постигнат значителен напредък. През първото тримесечие на 2021 г. Русия беше най-големият доставчик на нефтени масла за ЕС. След нахлуването в Украйна обаче настъпи значителна промяна в търговията с петрол.

Забраната на ЕС за внос на руски суров петрол по море, която влезе в сила на 5 декември 2022 г., заедно с ембаргото върху рафинираните нефтопродукти, доведе до рязък спад на вноса от Русия. В резултат на това делът на Руската федерация във вноса на нефт от страна на ЕС спадна от 29% през първото тримесечие на 2021 г. до едва 2% през второто тримесечие на 2025 г.

През същия период делът на вноса от САЩ се увеличи с 5 процентни пункта, а от Норвегия – с 4%.

През същия период делът на Русия във вноса на природен газ в ЕС спадна от 39% на 13%.

Вносът на никел спадна от 41% на 15%, а на желязо и стомана – от 18% на 6%, отчита Euronews.

