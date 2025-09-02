Това е моето лично отмъщение към украинското правителство: Убиецът на Парубий (ВИДЕО)

"Това е моето лично отмъщение към украинското правителство." Това заяви днес заподозреният за убийството на народния депутат на Украйна Андрий Парубий в съда, като същевременно и призна вината си. Задържаният Михаил Сцелников поясни, че е убил именно Парубий, защото така са се стекли обстоятелствата, но на негово място спокойно е можело да бъде друг украински политик - т.е. той не е целял конкретно убийството именно на Парубий.

Припомняме, че по-рано украински медии писаха, позовавайки се на източници, че убиецът е бил вербуван от руските специални служби като е бил шантажиран да убие някоя значима обществена фигура в Украйна срещу обещанието да получи тялото на загиналия си във войната син. Тази версия обаче бе опровергана от други издания, които твърдят, че убийството е било поради идеологически причини. Сега и самият заподозрян призна в съдебната зала, че информацията, че е бил изнудван от представители на руските специални служби, не е вярна. И че е убил Парубий по своя инициатива. Заподозреният за убийството на Парубий шантажиран от руснаците заради тялото на загиналия си син

"Всичко, което искам, е да произнесете присъдата колкото се може по-скоро. Да, познавах го, убих го. И искам да помоля да бъда разменен за военнопленник, за да мога да замина за Русия и да намеря тялото на сина си. Това е. Няма да давам повече коментари", добави мъжът.

На въпроса "Защо тъкмо Парубий?", той отговори: "Защото беше наблизо. Ако живеех във Виница, тогава щеше да е Петя (Петро Порошенко - бел. ред.)".