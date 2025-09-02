Най-големият ползвател на вода в България не я плаща: Говори Борислав Сандов (ВИДЕО)

Най-големият ползвател на вода в България, това е АЕЦ “Козлодуй“, всъщност не я плаща. Това каза в предаването Студио Actualno Борислав Сандов, вицепремиер и министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков, дългогодишен съпредседател на партия „Зелено движение“ и депутат в 45 и 46 НС от „Демократична България“. Той отговори на въпрос как се краде вода в България и кой е най-големият крадец: “Имаме най-малките битови потребители, които нямат водомери и ползват много вода, има и такива, които незаконно са се включили във водопреносната мрежа и харчат вода. Имаме малък бизнес, например автомивки, или други, които използват вода. До най-големите предприятия, които не плащат за вода.

И тук ще кажа – имаме най-големия ползвател на вода в България, който не плаща за вода – АЕЦ “Козлодуй“. Ако само АЕЦ “Козлодуй“ плащаше за вода,

Ремонт на цялата ВиК мрежа за 5-10 години

както трябва да се плаща за ползването й, ние бихме имали достатъчно средства да ремонтираме цялата инфраструктура на България, водопреносната мрежа, в рамките на 5-10 години.

Въпросът е поставен на държавно ниво, но тук пак имиджово се търси, да не се (плаща вода, бел. ред.), за да се каже, че най-евтината енергия е тази от АЕЦ “Козлодуй“.

Снимка БГНЕС

И на практика много от разходите на АЕЦ “Козлодуй“ са или скрити, или просто ги няма, не се фактурират, не се плащат. Например ползването на вода.

Харчи вода колкото хората и предприятията взети заедно

Имайте предвид, че АЕЦ “Козлодуй“ ползва вода, като вземем всички граждани на България, плюс всички предприятия на България, ползва повече от тях.“

Искате да кажете, повече от тях взети заедно?

“Да, да. Тя тая вода само охлажда реактори, тя е от Дунав, не е от някой друг. Ресурсът на практика не изчезва, но въпросът е принципен.

Имаме Закон за водите – ползващ вода, плащаш вода. С тези плащания за вода, те отиват отчисления, с тези отчисления може впоследствие да се инвестира в инфраструктура.“

Всяка втора община, всяко десето населено място в България е засегнато от безводие, а безводието е следствие от огромна корупция, каза още Борислав Сандов.

Според него огромният брой пожари в България са резултат от човешка небрежност, някои са и умишлени. Не сме подготвени за гасене от въздуха, нямаме и дронове, които биха улеснили за наблюдението и локализирането на пожарите, допълни той.

