Около 2000 севернокорейски войници, изпратени в Русия да се бият във войната срещу Украйна, са загинали. Това съобщава южнокорейската новинарска агенция Yonhap, позовавайки се на информация от двама южнокорейски депутати, които представиха данни от Южнокорейската национална разузнавателна служба (NIS). Разузнавателните данни са били разкрити на депутатите на закрито заседание на южнокорейската парламентарна комисия по отбрана.

According to South Korean intelligence, around 2,000 North Korean soldiers have been killed in the Russia-Ukraine war. pic.twitter.com/rX8CFy8XUI — NEXTA (@nexta_tv) September 2, 2025

Същевременно южнокорейските депутати казват и, че Северна Корея планира да прати още около 6000 свои войници в Украйна. Това ще е трета вълна на прехвърляне на севернокорейски военни. Отделно, около 1000 севернокорейски инженери вече са пристигнали в Русия. Севернокорейците вече били разположени в руския тил и може би ще има смяна и на командването им.

От октомври, 2024 година, Пхенян е пратил около 13 000 севернокорейски войници в Русия. Припомняме, че корейците се биха за каузата на Путин основно в Курска област, където Украйна половин година поддържаше сериозен плацдарм, но той беше елиминиран в момент, когато американският президент Доналд Тръмп спря подаването на сателитни разузнавателни данни за украинската армия за период от няколко дни и тогава руската армия успя да атакува град Суджа и да си го върне.

Демографията в Русия: Става все по-зле

Междувременно, руското правителство съобщи, че около 1,5 млн. първокласници са тръгнали на училище през новата учебна година, която започна на 1 септември. Година по-рано броят на първокласниците е бил 1,8 милиона, а през 2023 г. - 2 милиона. Това значи спад от 25% за само две години.

Според статистиката на Росстат, до май 2025 г. общият коефициент на плодовитост в Русия е спаднал до 1,376 деца на жена - това е най-ниското ниво от 2006 г. насам. През последните 10 години показателят е намалял с 22%.

През 2024 г. в страната са родени 1,222 милиона деца - това е най-малкият брой от 1999 г. насам и с 3,4% по-малко отколкото през 2023 г. През първото тримесечие на 2025 г. спадът се ускорява: родени са само 288 800 бебета, което е с 4% по-малко от цифрата за същия период на предходната година. Пред The Moscow Times демографът Алексей Ракша определя случващото се като антирекорд, сравним със ситуацията от XVIII-XIX век.

