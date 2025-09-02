NYT: Украйна гради своя възпираща сила, по-мощна от гаранциите за сигурност

Украйна реализира програма за натрупване на оръжие на стойност милиарди долари, която ще бъде финансирана от Европа. Тя се счита за най-добрата възможност за страната да се защити от Русия в условията на намаляваща американска помощ и несигурни гаранции за сигурност от страна на Запада, пише The New York Times. Киев не само иска да подкрепи армията си по време на пълномащабната инвазия на Руската федерация, но и да я превърне в основа за следвоенно уреждане. Това би трябвало да възпрепятства Москва от повторно нападение.

Акцентът: ракетите "Фламинго"

Съгласно този план - фокусът ще бъде върху развитието на местната отбранителна промишленост. Даден е пример, че в края на август Украйна стартира производството на своята крилата ракета с голям обсег "Фламинго".

Тя е способна да поразява цели на разстояние от около 3000 километра и има полезен товар от 1150 кг. Тази ракета може да порази не само столицата Москва, но и други големи руски градове.

Експерти смятат, че на Украйна дори няма да ѝ се наложи да използва "Фламинго". Според анализатори това е дори по-мощен възпиращ фактор спрямо Русия от всякакви западни гаранции за сигурност.

"Оръжие с голям обсег и масово производство като "Фламинго" е може би най-силната гаранция за сигурността на Украйна в следвоенния европейски ред", казва Фабиан Хофман, който е експерт по оръжия в Университета в Осло.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

"Фламинго" скоро ще влезе в масово производство, обяви президентът Володимир Зеленски на среща с журналисти на 20 август. "До декември ще имаме повече от тях. До края на декември или през януари-февруари (2026 г., бел. ред.) трябва да започне масовото производство. Това зависи от успеха на тестовете и от финансирането на тази програма", заяви държавният глава на Украйна.

По-късно се появиха данни, че ракетата е била използвана за първи път. Руското опозиционно издание ASTRA съобщи на 31 август, че украинските сили са нанесли ракетен удар с ракета "Нептун" срещу руски граничен пост на окупирания полуостров Крим. Това е станало ден по-рано, на 30 август. Източници от военното разузнаване на Украйна съобщиха на украинското издание Militarnyi, че украинските сили са използвали крилата ракета "Фламинго", а не "Нептун", за да нанесат удара.

Украинската армия едва ли може да се сравни с руската по брой на военнослужещите - ето защо акцентът върху увеличаването на производството на оръжия е логичен.

Освен това Украйна вече има горчив опит с гаранциите за сигурност. Още през 1994 г. лидерите на Украйна, Русия, Великобритания и САЩ подписаха Будапещенския меморандум, с който Украйна се отказа от ядрения си арсенал в замяна на задължението на другите страни по споразумението да защитават страната и да зачитат нейния суверенитет. Три десетилетия по-късно Русия води пълномащабна война в Украйна.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Проблеми

NYT подчертава, че все още не е ясно докъде може да стигне това военно натрупване на украинската армия. Европейските страни вече изпитват бюджетни затруднения, което може да им попречи да поддържат нивото на финансиране, на което разчита Киев.

Украйна също трябва да реши проблема с недостига на персонал. Само по този начин украинската армия може да се превърне в реална сила за възпиране.

Смята се, че засега Украйна няма друг избор, освен да укрепи собствената си отбрана, защото обещанията на Запада за гаранции за сигурност след войната все още не са се превърнали в конкретни ангажименти. Желанието на Киев да укрепи собствените си въоръжени сили, отразява само опасенията, че такива обещания може никога да не се реализират.

Какво обсъждат съюзниците на Украйна като гаранции?

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп продължава да настоява Украйна и Русия да сключат мирно споразумение възможно най-скоро. Европейските съюзници на Киев смятат, че първо трябва да се реши въпросът с гаранциите за сигурност, за да се избегне нова война в бъдеще.

Някои европейски страни вече открито изразиха готовност да разположат войски в Украйна, а САЩ са заявили, че могат да участват само с въздушна подкрепа.

Снимка: president.gov.ua

В четвъртък, 4 септември, в Париж ще се проведе среща на върха на "коалицията на желаещите", на която ще присъства украинският президент Володимир Зеленски. Там вероятно ще има дискусии по гаранциите. Разговорите обаче все още не са довели до значителни резултати. В същото време Русия се опитва да ги провали, като изисква право на глас по някои въпроси: Историята се повтаря: Русия иска да участва в обсъжданията за гаранции за сигурност на Украйна (ВИДЕО).

Ето защо Украйна се фокусира върху разработването на свои собствени гаранции за сигурност. Производството на украински оръжия и закупуването на западни оръжия са области, върху които Москва ще има малко влияние.

"Това не е нещо, което руснаците могат наистина да обсъждат. Това е нашето предимство", заяви пред репортери ръководителят на украинската мисия към НАТО Алена Гетманчук.

Европа все пак помага

Обещанията на Германия и Норвегия да предоставят до 10 милиарда долара военна и гражданска помощ на Украйна през следващата година показват, че Европа е готова да поеме предизвикателството. Такива големи суми бележат повратна точка, защото западните партньори досега са предоставяли по-малки, краткосрочни финансови средства. Анализатори казват, че по-големите финансови пакети биха могли да помогнат на Украйна да планира по-добре дългосрочната задача за въоръжаване на армията си.

Украинската ракетна програма е най-добрата гаранция за сигурност, а Москва може да бъде възпряна от поредна атака, ако Украйна разполага с няколкостотин балистични ракети с голям обсег - това е мнението на Максим Скрипченко, президент на Центъра за трансатлантически диалог.

Междувременно НАТО обяви, че е събрал 2 милиарда долара от няколко държави по новата инициатива PURL, с която европейските съюзници от Алианса купуват оръжия от САЩ за Украйна. Става въпрос най-вече за боеприпаси и системи за противовъздушна отбрана: НАТО събра 2 млрд. долара за оръжия за Украйна от САЩ, малка страна дава голям принос (ВИДЕО).