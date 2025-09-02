"Стига с компромисите в българския футбол! Пародията е огромна, печелят тарикатите!"

Изпълнителният директор на ФК Созопол Румен Димов излезе с официална позиция относно някои казуси и проблеми в аматьорския футбол. Повод бе последното гостуване в Съединение, но не само, а казуси, трупани с години. Той се закани да направи предложение до всички оторизирани комисии на Българския футболен съюз във връзка с правилата за задължителното качване на видеозапис. Според Димов от настоящата наредба печелят тарикатите, а пародията е огромна.

„Ще направя предложение до всички оторизирани футболни комисии на БФС за промяна в наредбите за провеждането на първенствата и турнирите и дисциплинарната такава. При първа възможност да се премахнат съществуващите в момента точки от наредбите за задължителното качване на видеозапис от футболната среща. В момента така съществуващите правила дават възможност за заобикаляне, за неспазване, за лъжливи оправдания на отборите и за задължителните грозни КОМПРОМИСИ от различните комисии!", започна Румен Димов.

"В момента видеозаписите трябва да се качват от отбора домакин до 48 часа и т.н. Глобите в Трета лига са 125 лева, при последващо некачване следва удвояване и т.н. Ама загубените точки на отбора-гост няма кой да ги върне, нали! А щом няма запис, значи нещо се е случило. Погледнете в Електронното Първенство и ще видите:

некачествени записи – 90%;

записи от по 36, 45, 70 минути;

записи от телефони

липсващи записи;

записи качени след 72 и т.н часа;

ПАРОДИЯТА Е ОГРОМНА! ПЕЧЕЛЯТ ТАРИКАТИТЕ!", пише той.

Изпълнителният директор обяснява как не може да се оплаче от организацията на мача, от решенията на съдиите, от липсата на повече от една топка и куп други, защото липсва запис, или ще бъде качен късно. "Българинът е доказан тарикат, а и изобретателен! Ще измисли нещо щом написаните правила го позволяват!", смята той.

Румен Димов предлага: "Преди началото на всяка среща делегатът и четвъртият съдия, попълвайки документите с подписите на служебно ангажираните лица от домакините, да прибавят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО имената на ВИДЕООПЕРАТОРА С КАМЕРАТА, повтарям КАМЕРАТА, а не телефона! И неговия подпис! Ако няма осигурен такъв, мачът да не започва! Ако няма да има – СЛУЖЕБНА ЗАГУБА НА ОТБОРА ДОМАКИН!"

