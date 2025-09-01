Наводненията и скритият проблем, който застрашава всички ни (ВИДЕО)

С наближаването на есента се увеличава и вероятността за по-чести проливни дъждове и внезапни наводнения, които за минути превръщат улиците в реки и застрашават човешки животи. Но как възникват внезапните наводнения и какво можем да предприемем, за да се предпазим?

Внезапните наводнения са бързи и интензивни покачвания на водата, обикновено в рамките на няколко минути до няколко часа след проливен дъжд. Най-често се случват в градска среда, където дъждовната вода не може да попие в почвата заради асфалт и бетон, или в планински райони, където стръмният терен ускорява оттичането.

Източник: iStock

Проливните дъждове не са единствената причина за възникване на внезапни наводнения. Запушените или недостатъчно ефективни отводнителни системи, преливащите язовири, изсичането на горите и безконтролната строителна дейност също са част от причините за природните бедствия.

Не малко е влиянието и в изменението на климата. При всяко повишаване на температурите атмосферата е способна да задържа повече водни пари, приблизително 7% за всеки градус. Това води до по-интензивни валежи, когато се образуват бури. По-високите температури могат да доведат до по-бавно движение на ураганите и до по-проливни дъждове.

Според National Geographic, проучване от 2025 г. установява, че до 2100 г. близо 300 милиона души ще бъдат изложени на 100-годишна опасност от наводнения, като 21,1% от това увеличение се дължи на изменението на климата.

Европейските метеорологични модели прогнозират студен атмосферен фронт, който приближава Балканите. В резултат на него може да се очакват интензивни валежи и бури у нас по Южното Черноморие около 6 и 7 септември. Данните сочат, че ще бъдат засегнати още и райони в Северозападна Турция.

Припомняме, че между 5 и 7 септември 2023 г. също се наблюдаваха локални интензивни валежи в тези области. Тогава под вода останаха курорти като Лозенец, Царево, Синеморец, Ахтопол и прилежащите към тях къмпинги.

Как можем да вземем мерки?

Източник: Facebook - Александър Сабанов

По време на силен дъжд трябва да се избягват ниските места и подлезите, които първи се пълнят с вода. Особено рисково е преминаването с автомобил през наводнени улици, защото дори малкото количество вода може да отнесе или повреди превозното средство.

При сигнал за опасност е препоръчително хората да се придвижат към по-високи места и да не чакат ситуацията да се влоши.

От значение е и предварителната проверка и взимането на своевременни мерки като почистване на улуците, проверката на дренажните системи и подсигуряването на мазетата, за да намалим максимално риска от щети.