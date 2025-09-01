Какво ще запали големи протести и къде е Радев в уравнението? Говори Милен Любенов (ВИДЕО)

Ролята на България се оценява и във вчерашното посещение на Урсула фон дер Лайен това беше засвидетелствано. Европа и Европейският съюз се готвят за по-продължителен конфликт в Украйна и Европа се готви с превъоръжаването, защото и разузнавателните данни сочат, че намеренията на Русия са да стигне в следващите години по-напред.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" политологът доц. Милен Любенов, коментирайки посещението на председателя на Европейската комисия у нас и политическите процеси преди старта на новия парламентарен сезон.

Политически битки

Президентът се държи като опозиция. Колкото повече наближава краят на неговия мандат, толкова повече той ще разсъждава какво да прави след това. Дали ще създаде политическа партия Румен Радев, зависи от редица обстоятелства. Това зависи от стабилността на правителството и времето, в което би могло да има парламентарни избори, на които Радев да се яви, отбеляза още Любенов.

По отношение на назначаването на шефове на ключови служби, Милен Любенов каза, че не знае какво е премълчал президентът, когато е имал предвид, че в ДАНС се случва овладяване на службата. Кое по-голям удар върху националната сигурност: една овладяна структура от бизнес кръгове и политически партии, или една структура, която няма ръководство. Виждаме и противоречия в “Демократична България” по темата, отбеляза политологът.

В София не е трудно хората да излязат на протест. И 10 000 души могат да излязат, но протестна вълна според мен може да бъде постигната единствено, ако Борислав Сарафов бъде назначен за главен прокурор. Това би било не по-малък скандал от назначаването на Пеевски за шеф на ДАНС. Ако стане ясно, че ВСС с изтекъл мандат може да назначи Сарафов за главен прокурор, това може да възпали големи протести, изрази мнение още Милен Любенов.

