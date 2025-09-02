Войната в Украйна:

ЕС изпраща 130 тона хуманитарна помощ за засегнатия от земетресение Афганистан

Европейският съюз обяви днес, че тази седмица ще изпрати 130 тона хуманитарна помощ в Афганистан, който бе разтресен в неделя вечерта от мощно земетресение, което по последни данни е причинило смъртта на над 1400 души, а хиляди хора бяха ранени, предаде Франс прес.

ЕС освен това планира да отпусне и един милион евро за спешна помощ за международните организации, които вече са на мястото, се казва в изявлението.

Тази нова помощ е в допълнение към вече отпуснатите 161 милиона евро по-рано тази година за финансиране на хуманитарните организации в страната, които бяха тежко засегнати от решението на САЩ – един от основните донори – да спре финансирането им.

Вашингтон, които отпусна 3,71 млрд. долара след връщането на власт на талибаните през 2021 г., намали тази помощ през януари, с което причини сериозна бюджетна криза в целия хуманитарен сектор.

ООН също драстично намали помощта си през юни на фона на "най-големите съкращения" от страните донори, които като цяло не са склонни да помагат на режима на талибаните в Афганистан.

Елена Страхилова
