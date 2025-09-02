Започна срещата Путин-Дзинпин: "Ние сме основните победители във Втората световна война" (СНИМКИ)

Китайският президент Си Дзинпин и Владимир Путин започнаха днес руско-китайските преговори в Пекин, става ясно от сайта на Кремъл. Срещата се провежда в кулоарите на мероприятията в Китай по случай 80-годишнината от края на Втората световна война.

Всеобхватното стратегическо партньорство на Китай и Русия стана образец на приятелски междудържавни отношения, заяви Си Дзинпин на срещата в Дома на народните събрания в Пекин. "Китайско-руските отношения издържаха изпитанието на международната конюнктура и служат за образец на междудържавни отношения на вечно добросъседство, приятелство, всеобхватно стратегическо взаимодействие, взаимноизгодно сътрудничество и взаимна печалба", подчерта китайският лидер.

Си заяви също, че Русия и Китай са основните победители във Втората световна война.

"Скъпи приятелю", обърна се Путин на свой ред към Си, "и аз, и цялата руска делегация сме радостни от новата среща с нашите китайски приятели и колеги. Благодаря за топлия прием, оказан на цялата наша делегация."

По-нататък в срещата Си заяви, че Китай е готов заедно с Русия да работи за създаването на по-справедливо световно устройство. "Готови сме заедно с вас да се поддържаме един друг в националното развитие и процъфтяване, без колебания да защитаваме международната справедливост и равенство, да работим за създаването на по-справедлива и рационална система за глобално управление", посочи китайският лидер.

Малко по-рано днес Путин и Си взеха участие в тристранна среща Русия-Китай-Монголия.