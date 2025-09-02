Войната в Украйна:

България информира ЕС, че Северна Македония отстъпва от поетите задължения

02 септември 2025, 16:25 часа 288 прочитания 0 коментара
България информира ЕС, че Северна Македония отстъпва от поетите задължения

България изразява "нарастваща загриженост относно продължаващото неизпълнение от страна на Република Северна Македония на ангажиментите ѝ към Европейския съюз". Това пише външният ни министър Георг Георгиев в писмо, с което запознава колегите си от държавите членки на ЕС, както и европейски институции, с последните опити на Скопие "да компрометира важни елементи от европейския консенсус". По думите му - одобреното на европейско равнище през юли 2022 г. пакетно споразумение остава единственият възможен път за напредък на РСМ към ЕС.

"За съжаление, вместо конструктивен диалог и добросъседски отношения, наблюдаваме политика на конфронтация, провокации и отстъпление от поетите задължения, включително целенасочено оспорване на ключови договорености пред Конституционния съд в Скопие", пише Георгиев.

Дело в Конституционния съд на Северна Македония е пречка

Георг Георгиев има предвид новината от средата на август, когато Конституционният съд на Северна Македония образува дело по инициатива на бившия депутат и бивш председател на партия "Демократично обновление за Македония" (ДОМ) Лиляна Поповска. Тя оспорва протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия с България, подписан на 17 юли 2022 г. в София. Припомняме, че тогава българският външен министър в оставка Теодора Генчовска и северномакедонският ѝ колега Буяр Османи - като съпредседатели на комисията - подписаха двустранен протокол, който всъщност е част от преговорните документи на Северна Македония за ЕС.

Тогава правителството на България заяви готовност да даде съгласие за провеждане на първата Междуправителствена конференция на ЕС с Република Северна Македония с разбирането, че следващата Междуправителствена конференция за завършване на фазата на отваряне на преговорите за членство ще се проведе веднага след като Република Северна Македония включи в своята Конституция тези нейни граждани, които живеят на територията на тази държава и са част от други народи, какъвто е българският народ.

България е готова да помогне на Скопие по пътя към ЕС, стига правителството на РСМ да иска

"Не е възможна промяна на договорения европейски консенсус или на който и да е негов компонент. България очаква от съседната държава да изпълнява добросъвестно своите ангажименти, за което нееднократно е настоявал и самият Европейски съвет", гласи позицията на външното ни министерство.

"Оставаме на позицията, че най-доброто решение за бъдещето на Западните Балкани е участието на всички държави в този най-успешен проект, наречен Европейски съюз. Готови сме да помагаме и на Скопие да извърви своя европейски път в процеса на реформи, в случай че членството в Обединена Европа е действителният избор на нейното правителство", посочва Георгиев в писмото си до външните министри от блока.

И опозицията в Северна Македония се активизира срещу България

Писмото идва в момент, в който председателят на опозиционната партия СДСМ (Социалдемократически съюз) Венко Филипче обяви, че парламентът в Скопие трябва да приеме съвместна резолюция, която да включва "червените линии" на Република Северна Македония по отношение на европейската интеграция.

Сред тези линии трябва да е и следната: ако има ново вето на процеса по интеграция (подтекстът е от страна на България), преговорите за влизане в Европейския съюз да бъдат спрени от страна на РСМ, предават редица местни медии - "Независен", МИА, МКД, "Сител", "Свободен печат" и изданието "Фокус".

Димитър Радев
