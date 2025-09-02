Войната в Украйна:

02 септември 2025, 15:44 часа 641 прочитания 0 коментара
НАТО събра 2 млрд. долара за оръжия за Украйна от САЩ, малка страна дава голям принос (ВИДЕО)

Премиерът на Люксембург Люк Фриден обяви присъединяването на страната към инициативата PURL (Списък с приоритетни нужди на Украйна) на НАТО. С нея Европа купува оръжие от САЩ, което след това предоставя на Украйна. Министър-председателят на херцогството обяви решението по време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте на 2 септември. Това означава, че по програмата съюзниците на Украйна вече са събрали 2 милиарда долара, защото отделните пакети са по 500 млн. долара.

В средата на август украинският президент Володимир Зеленски обяви, че по инициативата партньорите на Киев са натрупали 1,5 милиарда долара. Нидерландия е предоставила 500 милиона долара, общата вноска на Дания, Норвегия и Швеция достигна 500 милиона долара, накрая и Германия добави още толкова. Сега има нов ръст на сумата.

Според Фриден Люксембург, заедно с потенциални партньори, ще финансира оръжия, готови за изпращане в Украйна - предимно американско производство. Той също така отбеляза, че през следващите седмици ще бъдат определени други страни, желаещи да се присъединят към съвместните покупки.

Инициативата PURL

Марк Рюте подчерта, че новата програма представлява "доставка на животоспасяващи системи – понякога смъртоносни, понякога по-скоро отбранителни – за Украйна. Тя включва боеприпаси, модерни системи за противовъздушна отбрана и "много други неща", допълни генералният секретар на Алианса.

Той също така припомни, че на 14 юли Съединените щати и НАТО подписаха споразумение, което позволява насочването на американски оръжия към Украйна за сметка на европейските партньори.

В бъдеще се очаква разширяване на списъка на участващите страни, което ще гарантира допълнително необходимите отбранителни способности на Украйна и оперативна подкрепа от Запада.

Димитър Радев
