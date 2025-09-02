НАТО събра 2 млрд. долара за оръжия за Украйна от САЩ, малка страна дава голям принос (ВИДЕО)

Премиерът на Люксембург Люк Фриден обяви присъединяването на страната към инициативата PURL (Списък с приоритетни нужди на Украйна) на НАТО. С нея Европа купува оръжие от САЩ, което след това предоставя на Украйна. Министър-председателят на херцогството обяви решението по време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте на 2 септември. Това означава, че по програмата съюзниците на Украйна вече са събрали 2 милиарда долара, защото отделните пакети са по 500 млн. долара.

В средата на август украинският президент Володимир Зеленски обяви, че по инициативата партньорите на Киев са натрупали 1,5 милиарда долара. Нидерландия е предоставила 500 милиона долара, общата вноска на Дания, Норвегия и Швеция достигна 500 милиона долара, накрая и Германия добави още толкова. Сега има нов ръст на сумата.

Според Фриден Люксембург, заедно с потенциални партньори, ще финансира оръжия, готови за изпращане в Украйна - предимно американско производство. Той също така отбеляза, че през следващите седмици ще бъдат определени други страни, желаещи да се присъединят към съвместните покупки.

Инициативата PURL

NATO countries have already purchased $2 billion worth of lethal and defensive weapons for Ukraine from the US, NATO Secretary General Mark Rutte confirmed. He added that ending the war in Ukraine is a top priority for President Trump, who has held talks with Putin since February… pic.twitter.com/v3oXEhBJ59 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 2, 2025

Марк Рюте подчерта, че новата програма представлява "доставка на животоспасяващи системи – понякога смъртоносни, понякога по-скоро отбранителни – за Украйна. Тя включва боеприпаси, модерни системи за противовъздушна отбрана и "много други неща", допълни генералният секретар на Алианса.

Той също така припомни, че на 14 юли Съединените щати и НАТО подписаха споразумение, което позволява насочването на американски оръжия към Украйна за сметка на европейските партньори.

В бъдеще се очаква разширяване на списъка на участващите страни, което ще гарантира допълнително необходимите отбранителни способности на Украйна и оперативна подкрепа от Запада.

