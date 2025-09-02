Франция издаде заповед за ареста на сваления сирийски президент Башар Асад

Френските съдебни власти издадоха заповеди за арест на сваления сирийски президент Башар Асад и шестима други бивши висши държавни служители във връзка с бомбардировката на контролиран от бунтовниците град през 2012 г., при която бяха убити двама журналисти, съобщи ливанската Национална новинарска агенция (ННА).
Петдесет и шестгодишната американка Мари Колвин, работила за британския вестник „Сънди таймс“, и 28-годишният френски фоторепортер Реми Ошлик загинаха на 22 февруари 2012 г. при експлозия в източния град Хомс. Това се разследва от френската прокуратура като потенциално престъпление срещу човечеството, припомня агенция Франс прес.
