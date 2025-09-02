"Спрете им газа и тока": Путин с призив към Фицо за Украйна (ВИДЕО)

"Спрете им газа и тока" - така руският диктатор Владимир Путин се обърна към словашкия премиер Роберт Фицо, който се оказа един от само двама европейски лидери (другият е Александър Вучич), решили да отидат в Китай, където се провеждат две събития - и двете с явен фокус показване на мощта на управлението на китайския лидер Си Дзинпин - Още: Война сякаш няма: Оформя ли се тристранна диктаторска ос? Русия гледа към нова цел в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

В Китай има и българско политическо присъствие, но уж неофициално - всеки може сам да прецени колко е вярно това: Желязков за визитата на БСП министрите при Си и Путин: От медиите разбрах - знаех, че са в отпуск

Думите на Путин дойдоха предвид оплакванията на Фицо как Украйна удря по руския петролопровод "Дружба". Украинските удари на два пъти през август спряха за общо няколко дни доставките на руски петрол за Словакия и Унгария.

Сега, в Китай, Путин реши да дава съвети на Фицо, защото украинците с действията си засягали интересите и на "партньори" на Руската федерация. Според руския диктатор, спиране на ток и газ за Украйна щяло да покаже на Киев, че има и други интереси освен неговите и украинците трябва да се съобразяват - Още: Путин: Русия дълго време търпеше украинските атаки срещу енергийната инфраструктура, сега ще има отговор (ВИДЕО)

Alongside his European buddy and puppet Fico, Putin urged Eastern European countries to cut off gas and electricity supplies to Ukraine, claiming it would force Kyiv to “understand the limits” of its actions against Russian infrastructure. pic.twitter.com/i2E4HPPjT4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 2, 2025

В течение на разговора Путин доста хитро вметна, че "от дълго време" Русия не нанася удари по обекти на енергийната инфраструктура на Украйна. Буквално в последните дни на август имаше руски удари в Суми, които спряха тока на областта - Още: Да не е руски: ЕС се готви да иска повече доказателства какъв газ се внася