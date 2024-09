Пълна каша и ФСБ "под ножа": Подходът на Путин за Курска област (ОБЗОР - ВИДЕО)

Потвърдено ФСБ участва в руските военни операции, целящи да ликвидират украинската инвазия в Курска област. Сред участниците са спецподразделенията "Алфа" и "Вимпел", чиято основна задача е контратерористична дейност – но ФСБ вече търпи загуби на служители в Курска област и изглежда координацията с руските военни не е на най-доброто възможно ниво. Това са заключенията на руското опозиционно издание "Новая газета", което посвещава материал с конкретни данни по темата.

Смъртта на всеки боец на "Алфа", "Вимпел" или други специални части е голям удар за ФСБ. Преди избухването на военните действия през 2022 г. службата понесе най-големите си загуби по време на трагедията в Беслан. Тогава 10 офицери от специалните сили загинаха по време на щурма. Сега, във войната с Украйна са загинали не по-малко от 100 души, включително има вече жертви и в Курска област, обяснява "Новая газета" и добавя, че в спецподразделенията на ФСБ работят едва няколкостотин души.

Защо изобщо ФСБ е на фронта? Защото на 9 август, 2024 година режимът на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин обяви контратерористична операция в Курска област. Най-вероятната причина – така Путин не искаше да признае официално, че става въпрос за война, защото това води до различни правни последствия, включително обща мобилизация, а той избягва всячески официална втора вълна на мобилизация след уж частичната от есента на 2022 година: Очите на страха: След "специална военна операция" наред е "контратерористична" не само в Курск (ОБЗОР – ВИДЕО)

Путин нареди контратерористична операция в Курска, Брянска и Белгородска област, после обаче даде отделни задачи на руската армия и на "Росгвардия" и оттогава всички тези звена така и не изграждат стабилна структура на командване – остава неясно кой за какво носи отговорност в Курска област, коментира ISW в дневния си анализ (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

В боеве с редовна армия, която има тежка техника на разположение, бойците на "Алфа" и "Вимпел" имат малки шансове. Ясно ми е, че те се използват като противодействие на диверсионно-щурмови групи, но ситуацията е различна, когато срещу теб има танкове и БТР-и, пояснява източник от ФСБ пред "Новая газета". Той добавя и, че общ щаб между ФСБ и военните за Курска област няма, съответно няма и координация за нищо - освен това говори и за атмосфера на напрежение и недоверие сред служителите в спецподразделенията на ФСБ.

Последните засега новини от Курска област не сочат промяна на ситуацията – няма потвърдени промени на позиции нито от украинска, нито от руска страна. Обстановката "остава стабилно напрегната", твърди популярният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, в обзора си.

The SBU's Special Operations Center "A" directed a HIMARS strike on an MT-LB equipped with a Grad rocket launcher in Volokonsk, Kursk region. pic.twitter.com/TGgAi6BtSV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 26, 2024

Междувременно Украйна пак е централна тема за кандидатите за президент на САЩ Камала Харис и Доналд Тръмп. Съществената разлика е, че Харис вече се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, защото е действащ вицепрезидент, и изрази недвусмислена подкрепа, докато Тръмп до последно не казваше ще се срещне ли със Зеленски и в крайна сметка обяви, че към 17:00 часа българско време на 27 септември среща ще има:

Още: Ново оръжие за милиарди от САЩ за Украйна, Полша отвърна на ядрената заплаха на Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)

U.S. Vice President Kamala Harris reaffirmed unwavering U.S. support for Ukraine during a briefing with President Zelensky. She emphasized that Russia's actions must not go unpunished, warning that if unchecked, Putin will not stop at Ukraine. Harris also pledged to work towards… pic.twitter.com/Tbt0KCFb6P — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 26, 2024

Donald Trump just confirmed that he will be meeting President Zelenskyi tomorrow in his Trump tower. https://t.co/aBfRs4NdfH pic.twitter.com/YSgl7Omdkj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 26, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна (без Курска област) остава много висока, но без особена промяна на дневна база. За денонощието на 26 септември е имало 187 бойни сблъсъка, тоест с 2 по-малко на дневна база. Има малко намаление на руските обстрели – 4600 артилерийски обстрела т.е. под 5000 за пръв път тази седмица и 96 хвърлени умни авиационни бомби т.е. за пръв път тази седмица под 100, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Two Russian MT-LB armored vehicles were destroyed by FGM-148 Javelin ATGM missiles. pic.twitter.com/IH0Kz5erBm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 26, 2024

Най-горещите направления са ясни – 42 спрени руски пехотни атаки в Покровското направление и 36 руски пехотни атаки в Кураховското, където руснаците установяват нови позиции в района на Цукурино, южно от Селидово. В Покровското направление има руски напредък при Николаевка и Гирняк т.е. югоизточно от Селидово - ISW дава препратки към геолокализирани видеокадри от бойни действия в съответните райони. В Купянското и Лиманското направление също има повишена руска активност – 20 руски пехотни атаки и 15 руски пехотни атаки съответно – за отбелязване е, че украинският генщаб вече не посочва Макеевка като място на боеве, а това е точка, от която руската армия се стреми да изгради плацдарм и да премине река Оскол – предишните дни руски източници говореха за напредък на руските части в Макеевка, до западните ѝ покрайнини. 18 руски пехотни атаки е имало и в Торецкото направление.

The 135th Separate Territorial Defense Battalion of the 114th Brigade repelled another assault in the Luhansk region and successfully struck a Russian tank. pic.twitter.com/qVhKazSXF1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 26, 2024

Съоснователят на украинския OSINT (проучване, изследване и анализ на публични данни) проект Deep State Руслан Микола е сигурен, че Угледар ще падне до няколко дни или седмици. Колегата му Руслан Левиев, анализатор на руския проект Conflict Intelligence Team, отбеляза, че руската армия се стреми да изравни със земята града с помощта на бомбардировки – той публикува ВИДЕО обзор на събитията, белязали началото на атаката. Промените в картата на Deep State сочат, че Угледар вече е в положение на руски клещи – има и видеокадри как руснаците използват дронове, за да хвърлят в Угледар листовки с призив към украинците да се предадат, а "Рибар" коментира, че засега основните руски действия са бомбардировки. Говорителят на Таврийското командване на украинската армия полковник Владислав Волошин предупреди, че от юг, Времеевското направление, има струпване на поне 25 единици руска военна техника при Приютно и скоро може да се очакват по-интензивни бойни действия: Въпреки тежките атаки сме тук: 72-ра украинска бригада с ВИДЕО от Угледар

В Краматорското направление, където е имало 10 руски пехотни атаки, има лек руски напредък в западната част на Калиновка, северен фланг на Часов Яр. Като цяло, откакто започна операция "Курск", руската армия е зациклила при Часов Яр и не успява да направи нещо по-значимо, като има доста данни, че някои части са изтеглени заради Курска област и че руснаците ползват по-малко бронирана техника, а залагат предимно на атаки с малки щурмови групи, които често стават жертва на украинските дронове:

В Торецк няма потвърдени нови промени на позиции – там руснаците вече достигнаха до центъра на града, напредвайки от източна посока и боевете текат. Руските части опитват да напреднат и по линията Ню Йорк – Леонидовка, за да влязат в Торецк и от юг:

Leonidivka - Niu York

21.09

RU tries to break through 93rd and 12th Azov lines with a large mechanized attack including cope caged modified pickup trucks pic.twitter.com/thys7t3Zxx — imi (m) (@moklasen) September 25, 2024

За финал - в социалните мрежи набира популярност видеоклип, показващ как молдовец преминава през КПП в Приднестровието и поставя на място руските войници там. Аз съм си в Молдова, ти какво правиш тук да ми казваш дали да снимам или не - основният акцент в клипа, като преди да стигне до тази реплика, молдовецът нарочно надува на максимум звука от радиото в колата си, с песента "Червона Калина". Тази песен е символ на украинската съпротива и е "анатема" в Путинова Русия: