Ново оръжие за милиарди от САЩ за Украйна, Полша отвърна на ядрената заплаха на Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

САЩ планират да обявят до часове над 8 млрд. долара военна помощ за Украйна. Става въпрос обаче не за единна рамка, а за две отделни, предаде Reuters.

Първата рамка е от 5,6 млрд. долара и администрацията на действащия президент на САЩ Джо Байдън влезе в спешни разговори с Конгреса, за да обоснове отпускането на парите преди края на американската фискална година (30 септември). С тези пари всъщност ще се изтеглят оръжия от американските резерви – т.е. бърза доставка, в рамките на отделни пакети, каквато е американската практика. Очаква се Белият дом да побърза още повече с обявяването на голямата финансова рамка: Речно-сторено: САЩ даде ракети за F-16 на Украйна. Тръмп нападна Зеленски, че не искал мир

Втората рамка е от 2,4 млрд. долара – тя ще е под шапката на програмата за сигурност за Украйна, която САЩ поддържа. С тези пари вече ще се купува оръжие – т.е. ще се сключват договори, тепърва ще има производство и тогава доставки.

Новината за промяната на руската ядрена доктрина в смисъл, че Русия може да използва ядрено оръжие и срещу неядрени държави при определени условия, моментално предизвика силна реакция от Полша – в аспект на думите на украинския президент Володимир Зеленски, че Русия планира да атакува 3 украински АЕЦ. Полският президент Анджей Дуда подчерта, че ако Русия го направи, Полша и западните съюзници трябва да се намесят незабавно. "Ако има атаки, ще трябва да се намесим незабавно и чрез експерти", отбеляза Дуда, цитиран от полската информационна агенция PAP.

Путин вероятно възнамерява чрез свръхспецифичността на своите ядрени заплахи да вдъхне нов живот на залинялата информационна операция на Кремъл за дрънкане на ядрени оръжия и да генерира нова вълна от паника сред западните политици по време на особено критичен момент в западните политическите дискусии за това какви ограничения има пред използването на западно оръжие от Украйна. Представители на Кремъл рутинно отправят (тънко завоалирани) заплахи за ядрена война между Русия и Запада по време на ключови моменти в политическите дебати на Запад относно по-нататъшната военна помощ за Украйна, отбелязва в своя дневен анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). ISW отдавна поддържа позиция, че рискът Путин да използва ядрено оръжие заради войната в Украйна е минимален, но не и изцяло несъществуващ.

Още: Путин плаши наред: Иска промени в реда за използване на ядрено оръжие

Интензивността на боевете в Украйна рязко се покачи на дневна база. За денонощието на 25 септември на фронта в Украйна (без Курска област) е имало 189 бойни сблъсъка спрямо 154 на 24 септември. Освен това, руснаците са хвърлили 118 управляеми авиационни бомби (КАБ), но малко са намалили дневната доза артилерийски огън – 4600 артилерийски обстрела съгласно данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Recently, several Russian assault groups attempted to capture a settlement near Toretsk. However, members of Shkval units, with support from pilots of the 28th OMB, eliminated the threat and captured several Russians. pic.twitter.com/UnzehZnS3A