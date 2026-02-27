Войната в Украйна:

"Работата се проведе в два формата": Рустем Умеров с подробности за срещата в Швейцария

27 февруари 2026, 2:00 часа
"Работата се проведе в два формата": Рустем Умеров с подробности за срещата в Швейцария

В Женева приключи поредният кръг от преговори между Украйна и Съединените щати. Проведе се и тристранна среща с участието на Съединените щати и Швейцария, съобщи секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров. „Работата се проведе в два формата: отделна среща с американската страна и тристранна среща с участието на Съединените щати и Швейцария. След срещите Дейвид Арахамия, заедно с представители на американската страна – специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – проведоха съвместна дискусия с украинския президент Володимир Зеленски относно резултатите от срещата и следващите стъпки“, написа той.

Според него, следващият кръг от преговори вече се подготвя. „Работим по финализирането на параметрите за сигурност, икономическите решения и договорените позиции, които би трябвало да формират основата за по-нататъшни споразумения. Целта е следващата тристранна среща с участието на САЩ и Русия да бъде възможно най-съдържателна“, добави Умеров.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана заяви, че специално внимание е насочено към икономическия блок и дългосрочните механизми за подкрепа на Украйна. „Заедно с икономическия екип на правителството, по-специално с Алексей Соболев, и с нашите американски партньори, ние разработихме задълбочено документ за възстановяването на Украйна. Договорихме се, че нашите екипи ще продължат да работят по документа по-подробно, особено по отношение на бъдещото възстановяване и инвестиционния план“, поясни Умеров.

По-рано специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф обеща, че няма да подпише мирно споразумение между Украйна и Русия, докато украинците не бъдат уверени, че Москва вече няма да вдига оръжие срещу тях.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
