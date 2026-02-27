Заради хвърлени снежни топки: Арестуваха мъж в Ню Йорк (ВИДЕО)

Мъж беше арестуван в Ню Йорк за нападение срещу полицаи със снежни топки. Инцидентът се случи тази седмица, когато полицията се отзоваваше на сигнал в парк в града.
A man was arrested in New York for attacking police officers with snowballs— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2026
The incident occurred this week when law enforcement responded to a call in a park.
New York Police Commissioner Jessica Tisch called the attackers' behavior "shameful" and "criminal."
Комисарят от нюйоркската полиция Джесика Тиш определи поведението на нападателите като „срамно“ и „престъпно“. Според Associated Press няколко полицаи са били хоспитализирани, но подробности за нараняванията им не са разкрити. За момента се съобщава за само един арестуван, въпреки че много повече хора са замеряли униформените.