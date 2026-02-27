Спорт:

Заради хвърлени снежни топки: Арестуваха мъж в Ню Йорк (ВИДЕО)

Мъж беше арестуван в Ню Йорк за нападение срещу полицаи със снежни топки. Инцидентът се случи тази седмица, когато полицията се отзоваваше на сигнал в парк в града.

Комисарят от нюйоркската полиция Джесика Тиш определи поведението на нападателите като „срамно“ и „престъпно“. Според Associated Press няколко полицаи са били хоспитализирани, но подробности за нараняванията им не са разкрити. За момента се съобщава за само един арестуван, въпреки че много повече хора са замеряли униформените. 

Елин Димитров
