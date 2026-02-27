Зеленски обяви кога и къде вероятно ще е следващата среща между САЩ, Украйна и Русия

Следващата тристранна среща между Русия, САЩ и Украйна ще се състои в ОАЕ, приблизително в началото на март. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски.

„Днес вече няколко пъти разговарях с Рустем Умеров, Давид Арахамия, а също и с представителите на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър по резултатите от днешните им срещи в Женева. Има голяма готовност за следващия тристранен формат. Най-вероятно следващата среща ще се проведе в Емирствата – приблизително в началото на март“, обяви той.

„Необходимо е да се финализират всички споразумения, които бяха постигнати по отношение на реалните гаранции за сигурност, и да се подготви среща на ниво лидери. Именно такъв формат е в състояние да реши много въпроси. В крайна сметка ключовите решения се вземат от лидерите, а когато става въпрос за Русия с нейния едноличен режим, това е особено важно.

„Войната трябва да приключи. Това е позицията на Украйна и на всички наши партньори. В момента обаче е очевидно, че Русия не е готова за мир и няма признаци, че Путин ще спре военната машина. Напротив, Русия се готви да продължи войната, а светът трябва да бъде готов да засили натиска, за да промени ситуацията. Рецептът е ясен за всички: Русия ще прекрати войната, включително по своя собствена воля, когато светът окончателно я спре“, категоричен бе Зеленски.