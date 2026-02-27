Украйна атакува Русия със стотици дронове (ВИДЕО)

Украйна предприе сериозна атака срещу цели в Русия. По данни на руското военно министерство само от 14:00 до 23:00 часа местно време над страната са свалени общо 220 дрона. Някои от тях са били поразени над Московска област, като според данните, безпилотните апарати са били изстреляни срещу столицата. За това съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. По неговите думи, става дума за най-малко 10 дрона, като спешните служби работят на мястото на падането на отломките.

Missile and drone attacks are reported in the Belgorod region. Kaluga and Moscow regions are also under drone attacks. Explosions are heard. pic.twitter.com/Ru5LOo0tCa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 26, 2026

Жителите на съседната с Московска област Калужска област публикуват видео, на което се чува експлозия, вероятно от свалянето на дрона, а също така се вижда и светлини в небето. Твърди се, че е заснето в Жуковския район.

Под мощна атака е и граничната на Украйна Белгородска област. В главния град и околностите има прекъсвания в доставките на ток, топлоенергия и вода след ракетния обстрел на енергийната инфраструктура от украинските въоръжени сили, съобщи губернаторът

Electricity, heating, and water has completely dissapeared in parts of the city. Locals report. https://t.co/oLzPGUSd45 pic.twitter.com/kWSNRocDV3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 26, 2026

„Град Белгород и Белгородският окръг бяха подложени на масивен ракетен обстрел от страна на ВСУ. Според предварителна информация няма пострадали. Нанесени са обаче сериозни щети на обекти от енергийната инфраструктура.

„В резултат на атаката са регистрирани прекъсвания в доставките на електроенергия, вода и топлоенергия. По-точен мащаб на щетите ще можем да оценим при дневна светлина. Всички оперативни служби са на място. Информацията за последствията се уточнява“, заяви главата на Белгородска област Вячеслав Гладков.