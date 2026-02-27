Лайфстайл:

Украйна атакува Русия със стотици дронове (ВИДЕО)

27 февруари 2026, 1:33 часа 243 прочитания 0 коментара
Украйна предприе сериозна атака срещу цели в Русия. По данни на руското военно министерство само от 14:00 до 23:00 часа местно време над страната са свалени общо 220 дрона. Някои от тях са били поразени над Московска област, като според данните, безпилотните апарати са били изстреляни срещу столицата. За това съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. По неговите думи, става дума за най-малко 10 дрона, като спешните служби работят на мястото на падането на отломките.

Жителите на съседната с Московска област Калужска област публикуват видео, на което се чува експлозия, вероятно от свалянето на дрона, а също така се вижда и светлини в небето. Твърди се, че е заснето в Жуковския район.

Под мощна атака е и граничната на Украйна Белгородска област. В главния град и околностите има прекъсвания в доставките на ток, топлоенергия и вода след ракетния обстрел на енергийната инфраструктура от украинските въоръжени сили, съобщи губернаторът

„Град Белгород и Белгородският окръг бяха подложени на масивен ракетен обстрел от страна на ВСУ. Според предварителна информация няма пострадали. Нанесени са обаче сериозни щети на обекти от енергийната инфраструктура.

„В резултат на атаката са регистрирани прекъсвания в доставките на електроенергия, вода и топлоенергия. По-точен мащаб на щетите ще можем да оценим при дневна светлина. Всички оперативни служби са на място. Информацията за последствията се уточнява“, заяви главата на Белгородска област Вячеслав Гладков.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
