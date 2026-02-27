Любопитно:

МВФ одобри нова програма за финансиране на Украйна в размер на над 8 милиарда долара

27 февруари 2026, 1:43 часа 344 прочитания 0 коментара
МВФ одобри нова програма за финансиране на Украйна в размер на над 8 милиарда долара

Бордът на директорите на Международния валутен фонд одобри нов Разширен фонд за Украйна в размер на 8,1 милиарда долара. Той е предназначен за четири години. Украинският премиер Юлия Свириденко обяви това в своя Telegram канал. По думите й се очаква първият транш от приблизително 1,5 милиарда долара да пристигне в Украйна скоро. Средствата ще бъдат използвани за финансиране на бюджетния дефицит и подкрепа на макрофинансовата стабилност.

Още: "Не е въпрос дали, а как": МВФ готви нов заем от 8,1 млрд. долара за Украйна

„Програмата, подкрепена от МВФ, е част от по-широка финансова рамка, предназначена да покрие прогнозирания бюджетен дефицит от 136,5 милиарда долара за четири години“, се казва в изявлението. Свириденко обясни, че програмата предвижда продължаване на реформите, които осигуриха макроикономическата и финансовата стабилност на Украйна през предходните години. „Важно е да се отбележи, че новата програма за сътрудничество на Украйна с МВФ служи като опора за цялата международна финансова подкрепа, включително заем от 90 милиарда евро от Европейския съюз“, добави премиерът.

Още: Глътка въздух за Украйна: Европейският съюз одобри спасителния пакет от 90 милиарда евро за Киев

Според Свириденко, освен финансиране от ЕС, се обмисля и подкрепа от страните от Г-7 и международните финансови институции. Освен това, облекчаването на дълга ще намали официалните плащания по дълга. „Партньорите потвърдиха удължаването на настоящия мораториум върху обслужването на официалния дълг и готовността си да завършат преструктурирането, след като ситуацията се стабилизира“, заключи Юлия Свириденко.

Още: Зеленски: Благодарих на Кристалина Георгиева за отношението и програмите за Украйна (ВИДЕО)

 

Елин Димитров
