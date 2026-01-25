Любопитно:

Разкритие: Микропроцесори за руските ракети достигат безпроблемно от Европа до Русия, твърди BILD (ВИДЕО)

25 януари 2026, 16:04 часа 1015 прочитания 1 коментар
Разкритие: Микропроцесори за руските ракети достигат безпроблемно от Европа до Русия, твърди BILD (ВИДЕО)

Въпреки санкциите на Европейския съюз, забранени стоки се внасят контрабандно от Германия в Русия, разкрива Bild. Според изданието, става въпрос за сложна система, организирана в Берлин от бивши служители на дъщерно дружество на руската държавна пощенска служба. Журналисти от BILD разкриха скрита верига за доставки, която превозва микропроцесори, използвани в руски ракети. Използвайки GPS тракери, журналистите проследили пратки, изпратени чрез мрежа, свързана с руската поща, действаща в Германия.

Разследването сочи към стотици тонове пратки, редовно насочвани към Москва. Пратките първо се събират в склад близо до летище Берлин, след което се транспортират с камион през Полша и Беларус в Русия, твърди Bild. За митническо освобождаване пратките използват документи от Узбекската поща, която няма законово право да оперира в Германия, но се използва като прикритие за схемата. Всички тестови пратки, съдържащи микропроцесорни компоненти, изпратени от журналистите, са достигнали Москва без никакви проблеми, твърди Bild.

Още: Лавината от руски ракети и дронове срещу Украйна: Числата са чудовищни (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Европейски съюз разкрития руски ракети микропроцесори война Украйна санкции Русия
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес