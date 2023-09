Разруха: Руската подводница "Ростов на Дон" е готова за морга (СНИМКИ)

Снимки от близко разстояние дават добра представа какво е положението с "Ростов на Дон" - тежко. Дали подводницата може да бъде поправена е силно съмнително - вече бяха изказани украински и западни оценки, че удареният заедно с нея руски десантен кораб "Минск" е неизползваем и не може да бъде поправен предвид моментните технологични възможности на руснаците: Унищожени или тежко повредени: Сателитни СНИМКИ на ударените руска подводница и десантен кораб (ВИДЕО)

Images appeared from the Kilo-class submarine 'Rostov-on-Don' showing very significant damage after the cruise missile attack on Sevastopol bay. https://t.co/Ht1ye4890X pic.twitter.com/PVFxQbFcY4