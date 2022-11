Руснаците изглежда си намериха оправдание защо бягат от Херсон, заядоха се пак и с България

Институтът обръща внимание на поредните изказвания на назначения от руснаците областен управител на Херсонска област Владимир Салдо. Именно той подписа документите за незаконното анексиране на Херсонска област от Руската федерация, без тя изобщо дори да беше изцяло под руски военен контрол, а оттогава украинците успяха да освободят още територия от областта.

Какво казва сега Салдо? Той обяви разширение на т. нар. зона за евакуация на 15 километра от Днепър. Това касае жителите на Нова Каховка и окръзите около това населено място. Причината за решението – руска информация, че Украйна готвела "мащабна ракетна атака" срещу язовир Каховка. Тези думи на Салдо обаче се различават коренно от казаното от него буквално преди около седмица, когато говореше как язовирната стена на практика не било възможно – можело да се взривят само шлюзовете и то на теория, но това щяло да вдигне нивото на Днепър с метър-два: Русия се мъчи да спре ООН за иранските дронове, светът се страхува, че Путин ще взриви язовир Каховка

Поради това явно противоречие, ISW заключва, че с реториката на Салдо се цели информационно оправдание за руско оттегляне от западния бряг на Днепър, а не да се допусне руското общество да разбере, че това се случва, защото украинската армия не може да бъде спряна от руските сили. Категорично ясно е, че Украйна няма никаква полза от взривяването на язовир Каховка, защото това хем ще затрудни настъплението на украинската армия, хем ще доведе до огромни разрушения и много трудно възстановяване след това – а Киев със сигурност не иска такова нещо, при положение, че постига успехи в Херсонска област и си връща земи. Че има руско изтегляне от определени позиции вече е ясно – Генералният щаб на украинската армия съобщи само преди 2 дни, че има подготовка от страна на руската армия да премести артилерийски единици и тежки оръжия през Днепър. Вчера украинското командване "Юг" посочи, че е организиран транспорт с плавателни съдове през Днепър за руски войници и руско тежко оръжие. Но руснаците засега не изоставят всичко на западния бряг на Днепър – дори в днешната сутрешна сводка на Генералния щаб на украинската армия има изрична информация, че руските сили минират цивилни жилища, а заместникът на Салдо – Кирил Стремоусов, обяви, че руснаците са почнали да укрепват и минират позиции в Билосерка (на 6 километра западно от Херсон) и Чернобаевка (1 километър северно от Херсон).

Факт е, че военни експерти вече коментираха, че безопасно изтегляне на руските войски от територията на запад от Днепър е много трудна маневра, защото трябва да има подсигуряване и то от опитни части, докато колегите им преминават реката, а след това и самите подсигуряващи да има как да се изтеглят. Точно затова внимание заслужава изричното изказване на руско официално лице, че Чернобаевка ще бъде защитавана – това е опит да бъде спрян евентуален бърз напредък на украинските сили, който би превърнал опит за организирано руско отстъпление в руски погром, както се случи в Харковска област при светкавичното освобождаване на Купянск, Изюм и Лиман от руска окупация.

Руското говорене за Нова Каховка е гарнирано с твърдение от руското военно министерство, че е спряна украинска диверсионна група, опитала да извърши операция през язовир Каховка, насочена към цел в град Енергодар. От руското обяснение не става ясно каква е била целта.

Интересен аспект от войната е, че отново проруските телеграм канали почнаха да дъвчат темата с доставката на оръжия от България за Украйна. Този път се цитират „разследвания” как нашата страна доставила на Украйна оръжие за милиарди евро – основно боеприпаси. Цитират се и неясно от кого проведени проучвания, че 30% от българите твърдо подкрепяли Русия, половината българи били силно проруски настроени, а 70% считали, че износът на оръжие за Украйна въвлича България „в конфликта” – затова и износът на оръжие е политически въпрос.

Военните действия в Украйна

В Херсонска област, украинската армия се съсредоточава за пробив към Берислав, защото там руските отбранителни линии за най-разтеглени и има най-много условия за успешна офанзива. За украински атаки по четири точки на фронта към Берислав съобщи и руското военно министерство в редовната си сводка за развитието на войната на 31 октомври. Вече има данни, че украинците са достигнали позиции на около 20 километра от Херсон и разчистват руски минни полета, а украинското командване "Юг" се похвали с два свалени руски хеликоптера Ка-52 "Алигатор".

В Луганска и Харковска област, според руските съобщения – и на военното им министерство, и в телеграм канали, украинците атакуват както по линията Сватово – Кремена, така и в севроизточната част на Харковска област. Руснаците твърдят, че удържат, но геолокализирани кадри подсказват, че е възможно нарочно да се оттеглят от някои позиции до Кремена и да заемат други, за да се подготвят за по-добра защита. Руският телеграм канал "Рибар" твърди, че украинците трупат сили за атака и към Сватово, както и че вече има украински бойни разузнавателни групи, които търсят слаби места в защитата на Лисичанск. Телеграм каналът казва и, че е имало украински обстрели с HIMARS по Сватово и Кремена.

В Донецка област дори проруските телеграм канали изобщо не говорят за Бахмут, където явно украинците стабилизираха фронта и не позволяват на ЧВК Вагнер да се похвали с превземането и на една улица. За сметка на това има голям шум от руска страна относно Вухледар и руският натиск в село Павловка. "Рибар" тръби как руската армия превзела половината село и дори „поставила под контрол мост” на река Кашлиах, само че северният бряг оставал позиция на украинската армия. Справката на украинския генерален щаб гласи, че е имало руски обстрели в Бахмутска област т.е. поредна подсказка, че руснаците не настъпват, а дори отстъпват, тъй като няма данни за атаки към самия Бахмут тази нощ – досега имаше доста дни с информация за боеве в покрайнините на града.

