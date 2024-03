Развитието на украинската военна промишленост: Дронове, но не само (ВИДЕО)

Повече внимание на дроновете обръща Business Insider в нов материал. Там бригаден генерал Иван Лукашевич, който е част от Службата за безопасност на Украйна (СБУ), разказва подробностите. Той е категоричен, че дроновете са претърпели доста модификации спрямо началото на войната в Украйна.

По думите на генерала, с течение на времето и натрупване на опит с атаки срещу руски военни кораби и обекти Украйна е достигнала до знанието какво да подобри. Sea Baby е основата на „украинския флот“ - не конвенционален, с кораби и подводници, а морска армия от дронове. И досега украинските морски дронове се оказват непреодолима за Руския черноморски флот бариера: Украинската армия показа "Морско бебе" - експерименталния дрон, ударил Кримския мост (ВИДЕО)

А каква е следващата цел – дроновете да са за многократна употреба, защото сега са тип "камикадзе", казва Лукашевич пред Business Insider.

Не е обаче само морето, нито само небето – Украйна вече пуска в действие и сухопътни дронове. Малки, като играчки, но достатъчно маневрени и с достатъчно експлозив, те са много трудни за откриване. Какво могат да постигнат, вижте долното видео:

Spectacular video of a Ukrainian ground-based kamikaze drone in action



The video was published by the head of the Ukrainian presidential office, Andrii Yermak. pic.twitter.com/3nGi6EcSi8