"Развъдник на ужаса в Испания": Властите откриха трупове на над 250 животни (ВИДЕО)

13 октомври 2025, 17:39 часа 348 прочитания 0 коментара
Испанската полиция  открила 250 мъртви животни, предимно кучета, в мръсен склад, който местните медии нарекоха „развъдник на ужаса“, предаде американската медия CBS News. Става въпрос за незаконен обект в северозападното село Месон до Венто. Обектът бил с „изключително лоши“ хигиенни условия и условия за хуманно отношение към животните, като клетките са „изцяло покрити с екскременти“. Мъртвите животни, сред които 28 чихуахуа и птици, са били „в различни етапи на разлагане, някои дори мумифицирани“, се казва в изявление на полицията.

Десетки животни са спасени

Гражданската гвардия спаси 171 други животни, включително екзотични и защитени видове птици като ара и какаду, са били открити в животозастрашаващо състояние.

Оцелелите са се хранили с мъртвите животни поради липса на храна и вода, съобщиха властите.

Полицията публикува снимки на служители, грижещи се за спасените животни. Оцелелите животни са били „преместени в подходящи центрове за тяхното възстановяване и благополучие“. ОЩЕ: Около тялото му имало въжета: Куче се удави в морето

Има арести

Управителят на обекта е арестуван по обвинения в малтретиране на животни, незаконно притежание на защитени видове и неквалифицирана ветеринарна практика.

Гражданската гвардия също така заяви, че властите са открили голям запас от професионални ветеринарномедицински лекарства и консумативи, които са били без рецепта и предимно с изтекъл срок на годност. През последните месеци испанските власти разкриха незаконни мрежи за трафик на животни.

През август двама мъже бяха открити с над 150 екзотични животни в нелегален магазин за домашни любимци в град Нулес. През април служители на реда разбиха онлайн операция за трафик на големи котки, включително бели тигри, рисове и пуми, на Балеарските острови. ОЩЕ: Страданието им не е невидимо: Повече от 100 хил. души казват "НЕ" на клетките за телета пред НС

Деница Китанова
Испания насилие над животни кучета развъдник
