Страданието им не е невидимо: Повече от 100 хил. души казват "НЕ" на клетките за телета пред НС

Хуманното отношение към животните не е просто мода, а знак за развитието на човечеството, което все повече осъзнава, че намесата му в природата и начина на живот и отглеждането на животни все повече противоречи на основни морални принципи. България също върви по пътя на признаването на правата на животните и гражданите й все по-често се активизират и застъпват за по-хуманното отношение към тях.

Засега БАБХ затваря "фермата от Ада", но случаят не е окончателно решен (СНИМКИ И ВИДЕО 18+)

Петицията

На 19 август 2025 г. (вторник), в 9:00 ч., активисти от организацията „Невидими животни“ и граждани, ангажирани с каузата за по-хуманно отношение към животните, ще внесат в деловодството на Народното събрание петиция с над 110 000 подписа. Искането на инициативата е законодателна забрана на клетките за телета в България и съответно преминаване към модерното и по-естествено за телетата групово отглеждане.

Страх и самота

„От самото си раждане, телето бива откъснато от майката. Хвърля се в малка клетка, едва по-голяма от самото него. То е бебе. Има нужда от игра, от социализация, от пространство. Вместо това е натикано в бетонена килия – или между железни решетки. Час след час. Ден след ден. Седмица след седмица. Месеци наред. В самота и страх между едни и същи четири стени, от които няма бягане. Това е цялото му детство.“, обяснява Стефан Димитров от „Невидими животни“, организаторите на петицията.

Обществена подкрепа и научна обосновка

Петицията стартира през 2024 г. и бързо събра широка обществена подкрепа. Само в първите няколко дни бяха събрани над 10 000 подписа, а до момента те надхвърлят 110 000 – доказателство за ясната воля на гражданите за прекратяване на страданието на телетата в клетки, твърдят от организаторите, „Невидими животни“. Социологическо проучване на MarketLinks от 2024 г. показва, че 76% са категорични в желанието си за законодателна забрана на клетките за телета.

Същевременно, задълбочен икономически анализ на Института по аграрна икономика потвърждава, че преминаването към алтернативни методи на отглеждане е не просто напълно възможно, но дори и потенциално икономически позитивно за фермите. Това научиха и самите говедовъди у нас през март тази година от семинара “Бъдещето на говедовъдството: Забрана на индивидуалните клетки за телета и ползите за фермерите” с гост-лектор д-р Джордж Стилуел – експерт с 16 години опит в груповото отглеждане.

Забраната би засегнала най-вече по-крупните фермери у нас, но потенциалните ползи от груповото отглеждане се отнасят до всеки говедовъд. Промяната съответства на най-съвременните научни достижения в областта на ветеринарната медицина и е съобразена с Препоръките на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ).

Политически ангажимент

В рамките на предизборните кампании през 2024 г. над 100 кандидати за народни представители от седем от деветте парламентарно представени партии отговориха положително на въпроса „Според Вас трябва ли да бъде забранено клетъчното отглеждане на новородени телета?“.

Призив към Народното събрание

„Когато е вече кристално ясно, че клетките за телета са жестокост, която не е оправдана с никаква нужда – нито от морална, нито от икономическа гледна точка – всъщност говорим за въпрос на елементарна човечност. Над 110 000 души ясно заявиха това. Призоваваме депутатите да чуят гласа на хората и да предприемат законодателни действия в защита на най-уязвимите животни.“, заяви Стефан Димитров, активист от „Невидими животни“.

Снимки: iStock