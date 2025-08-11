Войната в Украйна:

Около тялото му имало въжета: Куче се удави в морето

11 август 2025, 11:45 часа 243 прочитания 0 коментара
Около тялото му имало въжета: Куче се удави в морето

Тяло на куче е изплувало от морето в Бургас, съобщиха от областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал в събота. Установено е, че на около 300-400 метра от заведение "Кралско село" в посока "Солниците", на брега се намира труп на куче, едра порода. Около тялото на кучето имало въжета, наподобяващи рибарска мрежа. Тялото е иззето за аутопсия. Работата по случая продължава от служители на Пето Районно управление – Бургас.

Друг инцидент в скалите

В четвъртък е станал друг инцидент в района на скалите на нос "Агалина" разположен между къмпинг "Веселие" и курортно селище "Дюни".

18- годишна украинка и 22-годишен узбекистански гражданин скачали от скалите в морето, но поради голямото вълнение и бурните вълни, започнали да бедстват.

На помощ идват случайни граждани, които успяват да извадят момичето. 
Същото е настанено с пневмония за лечение в УМБАЛ – Бургас.

Мъжът обаче изчезнал в морето. Впоследствено тялото на узбекистанецът е забелязано заклещено в скалите на нос "Агалина", но едва около 09.30 ч. в събота, при подобряване на вълнението, е извадено от екип на РДПБЗН – Бургас.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Предстои извършването на аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас. По случая в Районно управление – Созопол е образувано досъдебно производство. ОЩЕ: Инцидент или нещо друго: МВР с подробности за удавянето на Бутусов в България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Удавяне Черно море насилие над животни куче Българско Черноморие
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес