Около тялото му имало въжета: Куче се удави в морето

Тяло на куче е изплувало от морето в Бургас, съобщиха от областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал в събота. Установено е, че на около 300-400 метра от заведение "Кралско село" в посока "Солниците", на брега се намира труп на куче, едра порода. Около тялото на кучето имало въжета, наподобяващи рибарска мрежа. Тялото е иззето за аутопсия. Работата по случая продължава от служители на Пето Районно управление – Бургас.

Друг инцидент в скалите

В четвъртък е станал друг инцидент в района на скалите на нос "Агалина" разположен между къмпинг "Веселие" и курортно селище "Дюни".

18- годишна украинка и 22-годишен узбекистански гражданин скачали от скалите в морето, но поради голямото вълнение и бурните вълни, започнали да бедстват.

На помощ идват случайни граждани, които успяват да извадят момичето.

Същото е настанено с пневмония за лечение в УМБАЛ – Бургас.

Мъжът обаче изчезнал в морето. Впоследствено тялото на узбекистанецът е забелязано заклещено в скалите на нос "Агалина", но едва около 09.30 ч. в събота, при подобряване на вълнението, е извадено от екип на РДПБЗН – Бургас.

Предстои извършването на аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас. По случая в Районно управление – Созопол е образувано досъдебно производство. ОЩЕ: Инцидент или нещо друго: МВР с подробности за удавянето на Бутусов в България