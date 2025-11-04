Рекорден ръст на тежките престъпления срещу деца. Всяко пето дете живее в зона на конфликт

Около 520 милиона деца по света са живели в зони на конфликт през 2024 г. Това е увеличение с 47 милиона спрямо предходната година и най-високият брой, регистриран от 2005 г. насам, показва доклад на международната организация за защита на правата на децата Save the Children ("Спасете децата"), публикуван днес.

Хуманитарната организация заяви, че през 2024 г. въз основа на тези данни може да се заключи, че всяко пето дете по света е живяло в зона на действащ конфликт. Само за миналата година са отчетени 41 763 "тежки престъпления срещу деца", което е рекордно увеличение с 30%. Повече от половината от тези случаи се падат на едва четири региона в света – окупираните палестински територии, Демократична република Конго, Нигерия и Сомалия, сочат данните от доклада.

Организацията е регистрирала общо 61 конфликта, в които поне едната от воюващите страни е представлявала правителство на държава, което е най-високият брой по този показател от 1946 г.

Още: Повече психолози в училищата, за да се спре агресията: Просветният министър с нова идея"