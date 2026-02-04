Мярката ще е трудна: Мнозинството германски тийнейджъри са против забраната на смартфоните в училищата

По-голямата част от тийнейджърите на възраст от 16 до 18 години в Германия се противопоставят на забраната на смартфоните в училищата. Около 56% от анкетираните в ново проучване са заявили, че такава мярка би била погрешна, докато 37% подкрепят забраната, сочат резултатите от изследването на "Постбанк", публикувано днес, съобщи ДПА. Тези, които се противопоставят на забраната, посочват като причина по-бързата комуникация със семейството и приятелите. Много от анкетираните също така казват, че забраната би била трудна за прилагане и изпълнение.

Още: Ало, МОН - телефонният звън на провала

Сред поддръжниците на забраната основният аргумент е, че тя би намалила разсейването в класната стая и би подобрила концентрацията. Около половината също така казват, че постоянната достъпност до смартфоните е източник на стрес.

Резултатите идват в момент, в който използването на смартфони и социални медии от деца и тийнейджъри е подложено на по-внимателно наблюдение. В края на миналата година Австралия стана първата държава, която забрани на деца под 16-годишна възраст да имат свои профили в социалните медии. Подобни инициативи бяха предприети и от Франция и Великобритания.

Още: КТ "Подкрепа": Българските учители не желаят да се превръщат в пазачи на мобилните телефони на учениците

Резултатите показват също, че 16- до 18-годишните в Германия прекарват по-малко време онлайн. Миналата година средното им седмично ползване на интернет е било 65,5 часа, което е с около шест часа по-малко спрямо година по-рано. Това все пак се равнява на повече от девет часа на ден.

Цифрата включва ползването на интернет на всички устройства, от компютри и смартфони до игрови конзоли.

За проучването "Постбанк" е анкетирала онлайн 1000 тийнейджъри и младежи на възраст от 16 до 18 години през септември миналата година.