Войната в Украйна:

Мярката ще е трудна: Мнозинството германски тийнейджъри са против забраната на смартфоните в училищата

04 февруари 2026, 10:24 часа 169 прочитания 0 коментара
Мярката ще е трудна: Мнозинството германски тийнейджъри са против забраната на смартфоните в училищата

По-голямата част от тийнейджърите на възраст от 16 до 18 години в Германия се противопоставят на забраната на смартфоните в училищата. Около 56% от анкетираните в ново проучване са заявили, че такава мярка би била погрешна, докато 37% подкрепят забраната, сочат резултатите от изследването на "Постбанк", публикувано днес, съобщи ДПА. Тези, които се противопоставят на забраната, посочват като причина по-бързата комуникация със семейството и приятелите. Много от анкетираните също така казват, че забраната би била трудна за прилагане и изпълнение.

Още: Ало, МОН - телефонният звън на провала

Сред поддръжниците на забраната основният аргумент е, че тя би намалила разсейването в класната стая и би подобрила концентрацията. Около половината също така казват, че постоянната достъпност до смартфоните е източник на стрес.

Резултатите идват в момент, в който използването на смартфони и социални медии от деца и тийнейджъри е подложено на по-внимателно наблюдение. В края на миналата година Австралия стана първата държава, която забрани на деца под 16-годишна възраст да имат свои профили в социалните медии. Подобни инициативи бяха предприети и от Франция и Великобритания.

Още: КТ "Подкрепа": Българските учители не желаят да се превръщат в пазачи на мобилните телефони на учениците

Резултатите показват също, че 16- до 18-годишните в Германия прекарват по-малко време онлайн. Миналата година средното им седмично ползване на интернет е било 65,5 часа, което е с около шест часа по-малко спрямо година по-рано. Това все пак се равнява на повече от девет часа на ден.

Цифрата включва ползването на интернет на всички устройства, от компютри и смартфони до игрови конзоли.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

За проучването "Постбанк" е анкетирала онлайн 1000 тийнейджъри и младежи на възраст от 16 до 18 години през септември миналата година.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Германия Смартфони тийнейджъри ученици
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес