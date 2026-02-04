Войната в Украйна:

Тиха и необщителна: Момиче заля съучениците си с бензин и ги запали (+18 ВИДЕО)

Инцидентите в руските училища не спират. Този път нещастието се случи в Красноярск, където момиче от 8 клас занесло туба с бензин в училище, заляло един от съучениците си и го запалило. След това ученичката извадила чук и нападнала други деца. До момента има информация за петима пострадали. Инцидентът е станал в 153-о училище в града. В момента се извършва евакуация.

В тоалетната

По информация на телеграм-канала Mash нападението е станало в една от тоалетните на училището. Според очевидци 14-годишното момиче първо е запалило капака на тоалетната, след което е влязло в класната стая и е започнало да залива съучениците си с бензин. Тя е ударила няколко ученици с чука, размахвайки го във всички посоки. Едно дете е получило изгаряния от 40% от тялото си, а други две са получили изгаряния от 15-20%. Други двама са откарани в болница с наранявания на главата от ударите с чук.

Тихо момиче

Отново по данни на телеграм-канала Mash ученичката е обявила намерението си за палежа в училищния чат, но ни кой не обърнал внимание. Съучениците ѝ я описват като тиха и необщителна, за което са ѝ се подигравали. Тя също е хоспитализирана, по ръцете ѝ имало наранявания.

Поредица

Инцидентът се случва само ден, след като момче влезе в пластмасов автомат и го насочи към свой учител. По-късно той е бил задържан. Припомняме, че на 22 януари 2026 г. 13-годишен ученик нападна с нож служител в Лицей № 37 в Нижнекамск, съобщи местното Министерство на вътрешните работи. Случаят в Уфа е петото нападение в училище в Русия от началото на зимата. Най-зловещото от нападенията се случи на 16 декември 2025 г., тогава ученик нападна ученици близо до Одинцово, Московска област, убивайки 10-годишно дете. Ден преди това тийнейджър намушка учител в Санкт Петербург. На 27 декември 2025 г. 17-годишен студент от технически колеж в село Къзил-Мажалик в Тува дойде в бившето си училище и намушка бивш съученик до смърт.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
