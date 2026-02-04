Йосиф Миладинов се отказа от Игрите за допингирани. Антъни Иванов обаче ще атакува "световен рекорд"

Олимпийският финалист на България в плуването от Токио 2020 - Йосиф Миладинов, се е отказал от участие на противоречивото събитие Enhanced Games, известно още като Игрите за допингирани. Справка на Actualno.com показа, че Миладинов не присъства сред визитките на заявените плувци за предстоящото състезание в Лас Вегас на 24 май. За сметка на това друг много талантлив плувец от близкото минало - Антъни Иванов, ще участва и смята, че има шансове да подобри неофициално световния рекорд на 100 м бътерфлай.

Йосиф Миладинов изчезна от сайта на Enhanced Games

Actualno.com бе първата медия, която съобщи, че Йосиф Миладинов се отказва от олимпийското плуване, за да участва в Игрите за допингирани. Това се случи през пролетта на миналата година, като той бе един от първите четирима плувци, заявени за събитието. Другият бе Кристиян Голомеев, който също е с български корени, но се състезаваше за Гърция. Голомеев дори подобри световен рекорд, за което получи 1 млн. долара, като продължава да е част от Enhanced Games. Миладинов обаче вече не фигурира на сайта на Игрите.

Антъни Иванов може да спечели 250 000 долара на Игрите за допингирани

На този етап не е ясна причината за оттеглянето на Йосиф Миладинов от Enhanced Games. Actualno.com потърси Българската федерация по плувни спортове за коментар, но от там заявиха, че не поддържат връзка с Миладинов и Иванов. Антъни Иванов обаче вече присъства сред визитките на плувците, които ще участват в Enhanced Games. В интервю пред Сашо Диков той заяви, че вярва, че може да се бори за първото място на 100 м бътерфлай.

Иванов на 100% ще ползва забранен плувен костюм, но още не е решил за забранени субстанции

На този етап Антъни Иванов все още не е взел решение дали ще приема забранени субстанции за подобряване на представянето си, като първо иска да премине медицински тестове. Той обаче е сигурен, че ще използва плувен костюм, който се смята за технологичен допинг и преди години бе забранен от Световната федерация по плуване след серия от подобрени световни рекорди.

Ако Антъни Иванов постави "световен рекорд" на Enhanced Games, той ще получи от организаторите 250 000 долара. Припомняме, че Иванов така или иначе изтърпява наказание от Българската федерация по плувни спортове, което не му позволява да се състезава в олимпийското плуване. Чрез Игрите за допингирани той ще има възможност отново да се състезава, като финансовият стимул е значително по-голям от условията, които е имал в плуването в миналото.

