Тимове от Англия следят звезда на Славия

Тимове от Англия проявяват много сериозен интерес към един от водещите футболисти на Славия през този сезон. Става въпрос за 25-годишния вратар на „белите“ Леви Нтумба. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите става въпрос за отбори от Чемпиъншип и Лига 1. Един от въпросните клубове е Портсмут, който в момента се състезава във второто ниво на английския футбол.

Леви Нтумба може да продължи кариерата си на Острова

Леви Нтумба е впечатлил скаутите на английските тимове с рефлекса си и доброто позициониране. Освен това те виждат в него отлична инвестиция за бъдещето, тъй като той все още е едва на 25 години и има доста време в професионалния футбол. Очаква се клубовете от Острова да продължат да следят изявите на вратаря на Славия като е възможно през лятото да изпратят официални оферти за правата му.

Вратарят пристигна в Славия без пари

Нтумба пристигна в Славия през лятото на 2025-та. „Белите“ го привлякоха без пари, след като договорът му с ЦСКА 1948 изтече и не бе подновен. До момента той има на сметката си 14 мача за столичани във всички турнири, в които е допуснал 11 попадения. Той обаче има и шест „сухи“ мрежи. Вратарят има договор със Славия до лятото на 2028 година като е оценен на около 300 000 евро.

