Световната атлетика отказа да ратифицира един от най-бруталните рекорди в историята

Световната федерация по лека атлетика отказа да ратифицира един от най-бруталните рекорди в историята на спорта: този на угандиеца Джейкъб Киплимо на полумаратон. Година след като премина 21,1-километровата дистанция за уникалното време от 56 минути и 42 секунди, от Световната атлетика окончателно взеха решение да не ратифицират постижението му, съобщава популярното издание Runner's World.

Уникалният резултат на Киплимо на полумаратон не е признат за световен рекорд

Киплимо свали 48 секунди от действащия световен рекорд на Йомиф Кеджелча на 16 февруари миналата година по време на полумаратона на Барселона. Това се явява близо процент и половина подобрение на световния рекорд, което е нещо изключително сред всички дисциплини в леката атлетика. Резултатът от 56:42 се оценява и на 1323 т. по сравнителната таблица на IAAF, което е четвърта най-висока оценка в историята.

Още при поставянето на световния рекорд обаче останаха съмнения за това дали световният рекорд е легитимен. От комитета, който валидира рекордите в леката атлетика, взеха окончателно решение, че резултатът на Киплимо е постигнат с помощта на средства, които нарушават правилата. Основното от тях е използването на въздушната струя на водещата кола, която стартира състезанието няколко метра зад него, за да бяга с по-малко съпротивление на въздуха, което му помогна да спести секунди от времето.

Киплимо се е възползвал от въздушната струя на колата за отчитане на времето

Точка 6.3 от правилата на международната федерация, които са в сила от края на 2020 г., се отнася до помощта за спортистите и гласи, че „маркирането на темпото от лица, които не участват в същото състезание, от спортисти, които са изпреварени или на път да бъдат изпреварени, или от технически устройства“ и използването на каквато и да е механична помощ не са разрешени.

Правилата на Световната атлетическа федерация са неясни по отношение на изискваното разстояние между състезателната кола и водещия атлет или група, което е пропуск, използван от организаторите на полумаратона в Барселона. Въпреки това, кадри от прякото предаване многократно показаха, че Киплимо бяга на около 10 до 20 метра зад колата за отчитане на времето.

Инцидентът с колата е основната причина за неутвърждаването на рекорда, но не и единствената, тъй като Световната атлетическа федерация счита, че Киплимо е нарушил и други правила, като например това, което забранява получаването на съвети от треньора по време на полумаратона в Барселона. Решението означава, че въпреки че угандиецът остава начело в класирането – тъй като то не се заличава, както в случаите с допинг – официалният рекорд, който трябва да бъде подобрен, ще продължи да бъде този на Кеджелча.

Слуховете, че световният рекорд на Киплимо няма да бъде ратифициран, циркулираха в света на леката атлетика от месеци, тъй като Световната атлетическа федерация периодично официално признаваше рекорди, постигнати след събитието, а за рекорда в Барселона не се споменаваше нищо. Този понеделник Световната атлетическа федерация официално призна световния рекорд на Грант Фишър на 5000 м в зала (14 февруари 2025 г.), рекорда на Фануел Коеч на 1500 м при юношите до 20 години (20 юни) и рекорда на Айзък Бийкрофт на 10 000 м ходене при юношите до 20 години (11 декември) – същата сесия, в която беше взето решението да се отхвърли окончателно рекорда на Киплимо.

Киплимо е олимпийски и световен бронзов медалист на 10 000 метра през 2021 и 2022 г., а съвсем наскоро спечели трета поредна световна титла по крос. Той държеше световния рекорд на полумаратон между ноември 2021 г. и октомври 2024 г. с време от 57:31. Кеджелча обаче го измести във Валенсия с една секунда - разлика, която не може да се сравни със значителната преднина, която Киплимо извоюва миналата година в Барселона. Интересното е, че Киплимо и Кеджелча се очаква да се срещнат тази година на маратона на Лондон.

Автор: Стефан Йорданов

