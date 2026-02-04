Русия е на път да си сбъдне мечтата за Балканите: В БиХ вече има съгласие за преразглеждане на споразумението, сложило край на войната

Министърът на външните работи на Босна и Херцеговина Елмедин Конакович е съгласен с тезата, че е необходимо преразглеждане на Дейтънското споразумение, предаде хърватската медия "Индекс". Той обаче предупреди, че този процес няма да се хареса на онези, които искат по-слаба държава и заплашват с отцепване на нейните части. Конакович всъщност коментира изявленията на бившия лидер на Република Сръбска Милорад Додик, който намекна за възможността за започване на дискусия относно Дейтънското споразумение и неговите изменения.

В интервю за обществената телевизия RTRS, публикувано в неделя, Додик открито обяви, че ще работи за обявяване на независимостта на Република Сръбска и заяви, че поне 15 държави незабавно ще признаят този факт. ОЩЕ: Русия официално заговори за "война на Балканите"

Мечтата на Русия за дестабилизация на Балканите

Припомняме обаче, че идеите на Додик са в синхрон с Русия, която има намерение за дестабилизация на Балканите и не просто преразглеждане, а разваляне на Дейтънското споразумение от 1995 г., което слага край на войната в Босна и Херцеговина.

"Мисля, че когато всичко се успокои в Украйна, лека-полека ще се задействат други фокусни точки. Това са Балканите, балтийските страни, скандинавските страни и Азиатско-тихоокеанския регион. Мисля, че Балканите ще пламнат, когато други конфликти започнат да утихват. Когато един полигон се изчерпа, идва ред на друг. Звучи цинично, но е истина. Знаем историческото отношение на Запада към Балканите". Това са знакови думи, които създателят на популярния руски военен телеграм канал "Рибар" Михаил Звинчук изрече пред BanjaLuka.net. Порталът, пред който говори Звинчук, е официалният интернет медиен канал на Република Сръбска - една от двете съставни части на Босна и Херцеговина. ОЩЕ: След Украйна идва война на Балканите: Емисар на Путин говори от Република Сръбска*

В Босна и Херцеговина изглежда има съгласие за нов "Дейтън"

Във вторник външният министър на Босна и Херцеговина Конакович направи изявление по въпроса, заявявайки от името на босненската страна в управляващата коалиция, че няма да има промени в споразумението според идеите на Додик, независимо колко заплашва той и независимо колко несигурност предизвикват настоящите отношения в света. Той е убеден също, че САЩ няма да променят отношенията си с Босна и Херцеговина.

„Време е за нов „Дейтън“, който да направи Босна и Херцеговина по-функционална държава и да премахне етническите зъбни колела, които стоят в колелата на нашето бъдеще, за да намали влиянието на корумпирани, фалшиви защитници на етническите интереси, които не са направили нищо за тези хора и страната“, каза Конакович. ОЩЕ: Додик: Република Сръбска ще бъде призната за независима от 15 държави