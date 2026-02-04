Звезда на Лудогорец се закани: Шампионатът няма да бъде лесен за Левски, ще го направим много труден!

Един от водещите футболисти на Лудогорец се закани на Левски след края на финала за Суперкупата на България. Става въпрос за героя за разградчани в срещата – Бърнард Текпетей. Както е известно, крилото влезе на терена като резерва в 70-ата минута, а само 60 секунди по-късно отбеляза единственото попадение в двубоя и по този начин донесе трофея на „орлите“.

След последния съдийски сигнал Текпетей коментира битката между Левски и Лудогорец за титлата. Фланговият футболист бе категоричен, че той и съотборниците му ще направят всичко по-силите си да спечелят отличието за 15-ти пореден път. По думите му шампионатът няма да бъде никак лесен за „сините“.

„Няма да се предадем“

„Благодарен съм на Господ! Откакто се върнах, за мен не е лесно, но съм щастлив. Радвам се, че помогнах да спечелим Суперкупата. Двубоят е много „горещ”, когато влезеш през втората част. Напрежението става все по-голямо. Най-важното е, че спечелихме. Когато си играл такива мачове, няма добър футбол, а битка. Това видяхме и днес. Понякога не трябва да играеш красив футбол, а да печелиш единоборствата“.

„Не можем да се предадем. Победихме и тяхната увереност ще спадне. След две седмици отново ще играем с тях в Разград. Левски трябва да държи главата горе. Ние трябва да подобрим, каквото можем. Няма да се предадем. Шампионатът няма да бъде лесен за тях. Ще го направим много труден“, заяви ганайският футболист.

