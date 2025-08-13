Русия: 5 области в Украйна са в нашата Конституция, преговорите в Аляска ще се водят от тази позиция (ВИДЕО)

Спекулациите, че Русия ще направи някакви значими териториални отстъпки в замяна на нещо друго по време на срещата на диктатора Владимир Путин с американския президент Доналд Тръмп в Аляска на 15 август, изглеждат крайно оптимистични - поне ако се вгледаме в изказванията на руските официални лица дни преди събитието. Москва не се отказва от максималистичните си териториални цели в Украйна - признаване на Донецка, Луганска, Херсонска, Запорожка област и Крим за руски.

Говорител на външното министерство в Москва заяви, че тези региони са заложени в Конституция на Руската федерация, затова преговорите в Аляска щели да се водят от тази позиция.

"Териториалната структура на Руската федерация е заявена в нашата Конституция. Това казва всичко. Следователно, що се отнася до целите на руската делегация за разговорите в Аляска, те се диктуват единствено от национални интереси", гласи позицията на руското МВнР.

The Russian Foreign Ministry stated that Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson regions, and Crimea are enshrined in Russia’s so-called constitution, and negotiations in Alaska will be conducted from this position. pic.twitter.com/rNLukR5KRo — WarTranslated (@wartranslated) August 13, 2025

Опасенията на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски вече заяви, че Киев не може и няма да прави никакви отстъпки на земя, защото основният закон не го позволява. Той каза, че украинските сили няма да се оттеглят от Донбас, както Кремъл иска. Държавният глава на нападнатата страна смята, че Путин ще се опита да си извоюва такива предимства в Аляска, че да му позволят в бъдеще да атакува още украински територии.

Европейските съюзници на Украйна и Киев казват, че в САЩ нищо не трябва да се решава зад гърба на украинците. Поради тази причина евролидери ще водят видеоразговор с Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс и Зеленски на 13 август - по инициатива на Германия. Зеленски вече пристигна в Берлин.

"Трябва да сложим край на тази война. Трябва да окажем натиск върху Русия и да ѝ попречим да ни мами. Към момента няма признаци, че Русия е готова да сложи край на войната", каза украинският президент.

Over the past few days, there have been more than thirty conversations and consultations with partners. Different parts of the world, different perspectives, but shared positions.



This war must be ended. Pressure must be exerted on Russia for the sake of a just peace. Ukraine’s… pic.twitter.com/kcKKolF0rP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 13, 2025

"Скоро ще разговарям с европейските лидери. Те са чудесни хора, които искат да се постигне споразумение", написа в следобедните часове Доналд Тръмп в профила си в Truth Social.