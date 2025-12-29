"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс за нов живот след успешни бъбречни трансплантации

Щастлив край на годината за двама пациенти на Александровска болница. Утре те ще бъдат изписани, след успешни бъбречни трансплантации. И двамата се чувстват отлично и нямат търпение да посрещанат Нова година вкъщи със семействата си. С нови бъбреци и нови мечти. Макар че се срещат за първи път в Александровска болница, те се оказват братя по съдба. И двамата прекарват три години и осем месеца на хемодиализа.

"Винаги имах надежда, че някой ден ще се случи, ето, че по Коледа стават чудеса!", каза Мустафа Али.

"Надеждата винаги умира последна, качеството на живот с тази диализа беше по-надолу, има много неща, които не можеш да правиш, когато си от другата страна, сега вече имам шанс за нов живот", каза от своя страна Николай Вълканов. Той добави, че очаква много пътувания. "Дори можеш да се окъпеш по друг начин - вижте какви малки неща", каза Николай.

"Новите бъбреци работят и показателите вече при тях са в нормални стойности и няма какво да искаме по-добро", подчерта доцент Пламен Димитров - уролог, началник на операционния блок към Клиника по урология на УМБАЛ “Александровска”.

Тази година в Александровска болница са извършени 15 бъбречни трансплантации. В листата на чакащите остават 790 души.

