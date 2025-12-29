Топ 3 футболисти на България за 2025: Вотът на спортните журналисти на Actualno.com

Българският футбол влезе в 2025 година с оптимизъм, че ще надгради представянето си от миналата година, но вместо това се завърна към разочарованията. Разбира се, говорим за мъжкия ни национален отбор, който се представи катастрофално в квалификациите за Мондиал 2026 и отново няма да участва на голям форум - вече повече от 20 години. Имаше и треньорска смяна в националния отбор: Александър Димитров зае мястото на Илиан Илиев. На фона на турбулентните процеси, за поредна година бе трудно да се откроят и единици като футболисти, които да изпъкват повече от останалите.

Топ 3 футболисти на България за 2025 - класация на Actualno.com

И ако националният отбор не помогна особено на спортните журналисти да си "харесат" индивидуалности за класацията "Футболист на годината", то на клубно ниво имаше малко повече проблясъци. В България Лудогорец, който спечели требъл, влезе в невиждана криза в шампионата, но пък за сметка на това запазва всички шансове да влезе в елиминациите на Лига Европа. Левски е голямата изненада на втората половина на 2025-та: с убедителното си първо място на полусезона, а на пролет ще може да играе за требъл. ЦСКА тръгна кошмарно, но вече набира сили. И трите гранда обаче не залагат на толкова много българи, колкото на всички ни се иска.

Все пак се открояват футболисти като Ивайло Чочев от Лудогорец, Светослав Вуцов и Кристиан Димитров от Левски, а защо не и Теодор Иванов от ЦСКА. Извън грандовете пък традиционните заподозрени са Кирил Десподов от ПАОК, Илия Груев от Лийдс, Филип Кръстев от Оксфорд Юнайтед. Играчи като братята Андриан и Божидар Краеви, Георги Русев, Здравко Димитров и Радослав Кирилов също имаха своите проблясъци. Кои обаче заслужават да влязат в топ 3 на най-добрите футболисти на България за 2025 година?

Спортният отдел на Actualno.com проследи изкъсо представянето на най-изявените български отбори и футболисти през годината, а сега е време да даде своята оценка за изявите им. Извън традиционната анкета "Футболист на годината", в която се гласува за 10-те най-добри футболисти на България, спортната редакция представя на читателите си своеобразна неофициална топ 3 класация, изготвена поотделно от спортните редактори на медията.

Стефан Йорданов - главен спортен редактор, Actualno.com

3. Кирил Десподов

Кирил Десподов, който свикна да печели наградата всяка година, се представяше на приливи и отливи през 2025-а, както бяха и участията му за ПАОК. През сезон 2025/26 Десподов стартира като титуляр в половината мачове на ПАОК в първенството, като има 2 гола в 12 мача. В Лига Европа нивото му е по-добро - гол и две асистенции, като две от тези голови участия дойдоха при равенството срещу Лудогорец в Разград.

Десподов не успя да блесне особено и с националния отбор, където е капитан на тима. Не че някой успя да покаже кой знае какво при такова кошмарно представяне в квалификациите за Мондиал 2026. И все пак класата на Кирил Десподов определено го отличава от почти всички състезатели в националния, като и с просто око се вижда, че е сред най-добре играещите български футболисти. А влизането му в топ 3 на класацията ми е не толкова негова заслуга, колкото на "силната" българска конкуренция.

2. Ивайло Чочев

Българският хегемон Лудогорец рядко се доверява на български футболисти, но ако има българин, който стана основна част от отбора на "орлите" в последните две години, това е Ивайло Чочев. През 2025 година Чочев отново бе на изключително високо ниво, като имаше ключово участие за успехите на Лудогорец на българската и международната сцена.

Лудогорец спечели требъл през сезон 2024/25 и игра в евротурнирите, а през 2025/26 "зелените", макар и преминали през криза, пак са в изгодна позиция да гонят лидера Левски, а също така отново да се борят и за Суперкупата на България и Купата на България, както и да стигнат възможно по-далеч в евротурнирите.

Чочев има 32 мача само от началото на този сезон, като е вкарал 15 гола и е дал 4 асистенции, измъквайки Лудогорец в поредица от мачове. А 32-годишният халф заслужава място в топ 3 не само заради футболните си умения, но и заради чисто човешките си качества и поведението му на и извън терена.

1. Илия Груев

И като говорим за човешки качества, то друг такъв пример е Илия Груев. Едно скромно момче, което с много труд и упоритост (и далеч от българската действителност) си извоюва правото да се състезава в най-силното футболно първенство на планетата - Висшата лига. Само заради това, че е игаре в Премиър лийг, Груев заслужава да бъде избран за номер 1.

Преди Груев във Висшата лига са играли само 9 българи, а последният бе преди десетилетие. Българинът имаше основна роля за това Лийдс да спечели Чемпиъншип и да си извоюва промоция към Висшата лига. И вместо да го продаде през лятото в търсене на по-класен халф, Лийдс избра да му се довери и да го остави в отбора, за да разчита на него и в елита на Англия.

Груев има общо 9 участия във Висшата лига от началото на сезона, като започна като титуляр в само 2 мача. Дори и това обаче е достойно за уважение на фона на нивото на българския футбол. 25-годишният Груев се оценява и на най-висока стойност от всички българи от специализирания портал Transfermarkt, който изчислява, че стабилният дефанзивен халф струва 9 милиона евро.

Бойко Димитров - спортен редактор, Actualno.com

3. Ивайло Чочев

Ивайло Чочев със сигурност заслужава място в Топ 3 на българския футболисти. Полузащитникът на Лудогорец за пореден път доказа максимата, че няма млади и стари, а можещи и неможещи. Дори и на 32-годишна възраст халфът е един от водещите състезатели на разградчани и бе с основна роля за спечелването на требъл през миналия сезон.

През настоящата кампания Чочев продължава да впечатлява. До момента той има на сметката си общо 33 двубоя за Лудогорец във всички турнири, в които се е отличил с 15 попадения и четири асиситенции. Именно той може да се окаже най-важния футболист на разградчани в битката с Левски за титлата на България.

2. Светослав Вуцов

Първоначално смятах да сложа Светослав Вуцов на първо място в тазгодишния ми избор. Впоследствие обаче размислих и реших, че той ще бъде на втора позиция. Основната причина е скандалът, който се заформи около него в националния отбор на България, както и отказът му да играе за тима. Въпреки това младият вратар на Левски заслужава да бъде поощрен за силното му представяне с екипа на „сините“.

Откакто премина в Левски в началото на 2025 година Вуцов играе на много високо ниво. Именно той е българският футболист, който има най-голям потенциал да реализира силен трансфер в чужбина и да направи стабилна кариера. През този сезон той бе с основна роля за похода на „сините“ в Европа, като и за първото място във временното класиране в Първа лига. До момента Вуцов има 27 мача за Левски през кампанията, в които е успял да запази мрежата си „суха“ 12 пъти. Той все още има какво да подобрява в играта си, но със сигурност бъдещето му е светло.

1. Илия Груев

За номер 1 тази година избирам Илия Груев. Полузащитникът на Лийдс е един от малкото българския футболисти, които играят в голямо първенство. Фактът, че е първият роден състезател във Висшата лига от много години насам затвърждава мнението ми. Възможно е много хора да оспорят мнението ми, тъй като 25-годишният халф често остава на пейката, но само това, че успява да играе на най-високо ниво в елита на Англия е достатъчен атестат за качествата му.

През сезона Груев има 10 мача за Лийдс, в които не се е отчел с гол или асистенция. Въпреки това наскоро той стана най-скъпият български футболист като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 9 милиона евро. За Груев ще бъде важно да изиграе силен втори дял на кампанията, за да може да запази мястото си в Лийдс. Все пак смятам, че той най-много заслужава да бъде на първо място в тази своеобразна класация.

Джем Юмеров - спортен редактор, Actualno.com

3. Филип Кръстев

Да, знам. Чемпиъншип. И то към настоящия момент в зоната на изпадащите. Там се намира Оксфорд Юнайтед, чиито цветове защитава Филип Кръстев. Подобни класации обаче за мен никога не са се основали на чисто спортно-технически доводи. Може и да греша, но смятам, че в топ 3 на своебразната ни анкета място заслужават личности, достойни за подражание.

Фуфу доказа, че е такъв Човек с няколко свои интервюта, които разтърсиха футболните среди. В моята скромна журналистическа кариера за пръв път чух играч да говори толкова откровено, директно, прецизно и грамотно за своите проблеми. Да не забравяме, че техничният халф се разписа при единствената победа на националния ни отбор за годината - 2:1 срещу Грузия. Също така през първата половина на годината Кръстев имаше основна роля в отбора на Цволе, като няколко пъти спечели вниманието на нидерландските анализатори.

2. Кирил Десподов

Кирил Десподов безспорно е най-класният нападател на България. От него се очаква да бъде лидер на националния ни тим. Доколко му се получава, според мен е спорно. Истината е, че Десподов страдаше и от контузии през 2025-а, които не му позволиха да бъде постоянен в изявите си. Най-лаишки казано годината за бързоногото крило беше: "Тука има - тука няма".

Въпреки това класата и липсата на особена конкуренция го поставят на второ място в моето подреждане. Ако трябва да бъда максимално откровен, смятам, че 5 награди за №1 са му предостатъчни до края на кариерата. Защо ли? Написах го по-горе. В подобни класации никога не взимам предвид единствено спортно-техническите показатели на кандидатите.

1. Илия Груев

Високо ниво за българските стандарти, смиреност, пример за подражание. Това е Илия Груев. Единственият български състезател в най-силното футболно първенство - Висшата лига на Англия. И дотук може да приключим с обосновката за моя избор, но от уважение към вас, читателите, ще изложа по-обширна теза.

Дефанзивният полузащитник изигра основна роля за промоцията на "белите" в елита. Властимащите на "Елънд Роуд" гласуваха доверие на българина, който през сезон 2025/26 получава по-малко шансове, но когато играе, се представя никак нелошо. 25-годишният халф е и най-скъпият български футболист. Според специализирания портал Transfermarkt той струва 9 милиона евро. Впрочем, №2 е именно Кирил Десподов (6 млн. евро), а трети е Филип Кръстев (3.50 млн. евро).

Ще завърша с леко отклонение от класацията. Това, че футболист №1 на България за всички спортни редактори на Actualno.com на практика не е продукт на родните школи, е повод да се замислим. Изводите оставям на вас...

Дария Александрова - спортен редактор, Actualno.com

3. Ивайло Чочев

На 32-годишна възраст Ивайло Чочев играе един от най-добрите си сезони и е водещ футболист в отбора на Лудогорец, изпълнен с чужденци. Известно е, че в Разград рядко залагат на родни кадри, а Чочев има основна роля в състава от завръщането си преди 2 години. Само от началото на сезона той има 15 гола и 4 асистенции в 33 мача. Чочев неведнъж измъкна "орлите" в труден момент, като най-ясен пример е мачът с ЦСКА 1948. Въпреки че Лудогорец загуби този мач с 4:5, халфът дърпаше изцяло отбора на Руи Мота. Когато разградчани губеха с 1:5, Чочев бе единственият, който вярваше в обрата. Той отбеляза два гола, пропусна дузпа и направи няколко атаки - всичкото това само в добавеното време. Това представяне, въпреки пропусната дузпа, е доказателство за отдадеността на Чочев, който може да бъде пример за по-младите футболисти в родния елит.

2. Филип Кръстев

Филип Кръстев заслужава място в тази класация по две основни причини. На терена той изпрати добър сезон с нидерландския Цволе, като силното му представяне в някои мачове помогна на тима да остане в елита. Добрите му изяви не останаха незабелязани и той веднага започна да бъде свързван с отбор в Топ 5 първенствата. Кариерата му обаче продължи в Чемпиъншип с Оксфорд Сити. Засега този ход изглежда като стъпка назад, но Кръстев се е доказал като един от най-креативните родни футболисти и може да обърне историята, както и сезона на отбора си, който ще се бори за оставане във второто ниво на Англия.

Нещото, с което Кръстев се отличи най-много през тази година, не беше представянето му на терена. Той не се поколеба да застане пред камерите след мачовете на националния отбор и да разкритикува състоянието на българския футбол. Фуфу бе искрен до болка, коментирайки проблемите, започващи още в школата и пренасящи се на професионално ниво. Коментарите му предизвикаха масово одобрение и показаха, че не всички за сложили розовите очила и реално осъзнават ситуацията.

1. Илия Груев

Илия Груев е българското лице в най-силното първенство в света и несъмнено заслужава първото място. Макар че от началото на сезона във Висшата лига българинът рядко получава игрово време, той имаше сериозен принос за класирането на Лийдс в елита. Без да блести с голове и асистенции, Груев се превърна в стълб в халфовата линия на тима. Макар че в момента той рядко е титуляр, присъствието му в отбора говори, че той има място там, дори и в разширения състав. И за тези, които ще кажат "да, ама той само топли пейката". Да, ама само по себе си това, че тренира на такова ниво и играе срещу такива съперници със сигурност не може да се сравнява със сънародниците си.

Николай Илиев - спортен редактор, Actualno.com

3. Кирил Десподов

Не знам как да започна тази класация. Ще включа Кирил Десподов, защото най-вероятно той отново ще бъде обявен за футболист на годината в България. А и конкуренцията му не е особено голяма. Да не кажа изобщо. Не ми допада днешният свят на статистики и анализи, но, признавам си, не съм гледал много мачове на Десподов през годината. Даже някои срещи на националния отбор пропуснах, но той и там не се представи на кой знае какво ниво. През настоящия сезон Десподов е изиграл 22 мача за ПАОК, в които има 4 гола и 3 асистенции. Като цяло представянето му в отбора от Солун лакатуши между подем и спад, а статистиката го доказва.

2. Ивайло Чочев

Ето тук вече наистина много дебатирах. Все още не съм убеден на 100%, че това е точната подредба. Нещо в мен нашепва, че Ивайло Чочев може и да е на първо място. Рядко виждаме българин да е толкова важен за Лудогорец както в България, така и в Европа. Той на моменти дори ги носи на раменете си. Когато Чочев не е на терена, играта на "орлите" не върви. Много добър във всички аспекти на играта, много опитен, изключително важна фигура на и извън терена. Ако пак се обърнем към статистиката ще видим, че само за един полусезон Ивайло Чочев е изиграл цели 33 мача, в които е отбелязал 15 гола и е дал 4 асистенции. Напомням, че Чочев в халф, а Десподов - крило. Това говори достатъчно.

1. Илия Груев

До лятото това си беше чистият номер едно. И след това дойдоха моите съмнения. Първо си казвам: "Това момче е част от отбор във Висшата лига". Такова нещо не се беше случвало повече от десетилетие - българин в елита на Англия. Но след това си припомням, че за 16 изминали кръга, Илия Груев е играл в едва 9 мача във Висшата лига, като е бил титуляр само 2 пъти и е записал 389 минути. Но той е с основна заслуга Лийдс да е във Висшата лига по начало. Шепотът за Ивайло Чочев не е достатъчно силен, за да заглуши това постижение на Груев. Фактът, че все още е част от отбора и няма дори слухове за негова продажба означава, че Даниел Фарке му има доверие. А и специалистът си го каза - няма друга като немската школа.