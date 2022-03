Русия и Украйна са споразумяха за хуманитарни коридори

Очаква се в най-скоро време ще бъде установена връзка между враждуващите страни, за да бъдат организирани хуманитарни коридори. Украинската делегация не е получила резултатите, които е очаквала и ще продължи разговорите в трети кръг на преговорите.

На 28 февруари се проведоха първите руско-украински преговори в Гомелска област, тогава срещата продължи пет часа. Руската делегация беше водена от помощника на президента Владимир Медински. Преговорите от руска страна отново се водят от него.

#Ukraine’s delegation includes #Ukrainian politician Davyd Arakhamia, presidential adviser Mykhailo Podolyak, and Minister of Defense Oleksiy Reznikov. #Russia sent a group headed by Vladimir Medinsky, an aide to #Russian President #VladimirPutin. https://t.co/1WdEiSIk5B