Русия я е страх от примирие с Украйна: Оценка от САЩ (ВИДЕО)

От една страна, критиките срещу политическата власт в САЩ и Европа как се бавят много с доставките на оръжие за Украйна стават все по-силни и все по-обосновани. Покрай тях постоянно се промъкват и популистките тези да се търси обезателно започване на мирни преговори, без ясно обяснение с какви карти би седнала Украйна на масата за разговори с издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, който ясно даде да се разбере, че стратегическата му цел е да заличи Украйна като суверенна държава, която има път на развитие, различен от руската визия. От друга страна, точно в този наратив руска страна направи публична заявка, че не иска "замразяване на конфликта".

Руският външен министър Сергей Лавров директно заяви, че Запада иска примирие, за да въоръжи Украйна още повече (срещу бъдещи руски атаки). Изявлението на Лавров предизвика изявления и на руски военни блогъри как това е сценарий да има Мински споразумения 3 – именно тези споразумения в първия и втория им вариант бяха използвани от режима на Путин да се подготви и да започне война срещу Украйна: Не искахме Минските споразумения да работят: Сивият кардинал на Путин го призна

Доста интересно в библиографията на дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) е цитирана позиция на популярния руски военен телеграм канал "Двама майори", в която изрично се посочва, че липсата на ясна дефиниция какво значи победа за Русия в Украйна ще доведе до вътрешна дестабилизация в Руската федерация. Има и препратки към други руски военни телеграм канали и техните напомняния, че Русия не владее изцяло четирите украински области (Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска), които обяви за присъединени към нейната територия. Според тези позиции, преговори не може да има, докато четирите украински области не бъдат изцяло завладени. Според ISW, думите на Лавров всъщност показват страх в Москва, че при почивка от активни военни действия, Украйна ще стане по-силна с помощта на НАТО. Режимът на Путин не приема прокарваната преди време теза от покойния Евгений Пригожин за замразяване на фронта, за да може Русия да се прегрупира и подготви по-добре за бъдеща нова гореща фаза на война.

Междувременно, председателят на Камарата на представителите в Конгреса Майк Джонсън заяви, че е уверен и гледа оптимистично към работата на Конгреса за военната помощ за Украйна и Израел, както и че тя ще бъде завършена, защото има „крайни срокове“. Председателят на Сената Чък Шумър вече коментира, че смята да вкара за гласуване съответните пакети още следващата седмица. Затова и Джонсън заяви, че е имало разговори със Сената, но продължи да настоява за своята визия – военната помощ за Украйна и Израел да е разделена, пише The Hill. Той напомни, че Камарата на представителите прие 14 млрд. долара помощ за Израел и подчерта, че Израел е „топ приоритет“.

"Украйна е друг приоритет – не можем да позволим на Путин „да марширува“ в Европа", побърза да каже Джонсън, но обвърза помощта за Украйна с допълнителните пари за гранична сигурност в САЩ. Така той ясно даде да се разбере, че американската подкрепа за Украйна ще става все по-разпокъсана заради политически борби преди президентските избори в САЩ следващата есен.

"Ukraine is another priority. We can't allow Vladimir Putin to march through Europe. We understand the necessity of assisting there. What we have said, we also have to work on our own border policy and those two things have to move together," US House Speaker Johnson said. pic.twitter.com/XwBPyINeL7