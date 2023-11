Зимата иде от юг: Авдеевка е под нов руски натиск (ВИДЕО)

Битката за Авдеевка

Още през почивните дни руски военни канали в Телеграм сигнализираха, че руската армия успява да пробие през индустриалната зона от юг на Авдеевка. Остава въпросът какъв точно е успехът – все още това се изяснява, но все повече източници говорят за руски превес.

На първо място е известният руски военен телеграм канал "Рибар", който е създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. В сутрешния си обзор каналът твърди, че индустриалната зона югозападно от Авдеевка (при жп гара Ясиноватска) е изцяло под руски контрол. Руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов пише по-сдържано – че руската армия е успяла да влезе в индустриалната зона, без да казва, че тя е под руски контрол.

Най-добре какво се случва личи от коментарите на политическия анализатор на германския таблоид Юлиян Рьопке. В профила си в Twitter той пусна няколко публикации по въпроса, гарнирани с видеокадри и геолокализирани кадри. Първо той публикува видеокадри на руски танк, стрелящ по украински позиции в индустриалната зона на югозапад от Авдеевка и констатация как нямало отговор от страна на украинците: "Няма дронове-камикадзе, няма противотанкови ракети. Не се вижда артилерийска подкрепа".

Tank fires from 83 meters without facing visible resistance. Also no artillery support for the Ukrainian defenders traceable. Ukrainian arms supply and ammunition situation in some areas around Avdiivka appears to be worse than previously thought. pic.twitter.com/l5SXiUCNIE — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 26, 2023

Моментално в отговор на това съждение бяха публикувани три видеа от мястото на събитието, показващи как въпросният танк е успешно обстрелян именно с камикадзе-дрон. Танкът обаче издържа заради антидрон решетката си – но самият Рьопке препубликува видеото и зададе въпрос защо руснаците не казват какво се случва с друг техен танк вляво от този, който самият германец даваше за пример как украинците страдат:

For some reason, they didn't show us what happened to his buddy to the left ... 💥 pic.twitter.com/dQ1wrATEiE — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 26, 2023

(КАРТА) В крайна сметка, въпреки че сам се самоопроверга, Рьопке не промени позицията си – индустриалната зона на югозапад от Авдеевка е в руски ръце, украинците вече се изтеглили в самия град и нямало индикации, че Авдеевка ще избегне съдбата на Бахмут. На този фон, Пегов и дори открито руски пропаганден канал като "Ридовка" коментират, че овладяването на тази зона няма да улесни атака на самата Авдеевка без още подсигуряване на позиции във фланг, което засега далеч не е станало! Отделно, на север – при Степово (3 километра северозападно от Авдеевка) и коксохимическия завод все още решителен руски успех няма, което се признава в посочените по-горе обзори на основни руски военни канали в Телеграм.

Останалите участъци на фронта в Украйна

(КАРТА) Що се отнася до другото направление, което в момента е следено с най-голям интерес – източния бряг на река Днепър, "Рибар" и Пегов твърдят, че при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от Днепър) руските сили си върнали позициите на юг от самото село, в гористия пояс. И двата руски източника обаче признават, че украинският плацдарм в Кринки се държи и че има сигурна логистична връзка за него.

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изрично е обърнато внимание на коментари в руски военни телеграм канали за уязвимостта на руските логистични линии на източния бряг на Днепър. Специално става въпрос за път Е58 (Антоновка – Саки) и оплаквания как липсва достатъчно добра координация между отделните военни звена и недобро командване.

И според Пегов, и според "Рибар" при Бахмут фронтовата линия е стабилна – основните боеве са за височините при Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут), но те още са във владение на украинската армия. Пегов обаче съобщава за руски натиск към Хромово (2 километра западно от Бахмут). Руското военно министерство казва, че украинците продължават да атакуват към Горловка (25 километра южно от Бахмут), но неуспешно – при Повдено и Шуми.

Russian servicemen pass a burning "Bukhanka" (presumably burned by a Ukrainian FPV drone) somewhere in the Klischiivka area.https://t.co/oaESGcjfHg pic.twitter.com/FjE3wCWE6D — Dmitri (@wartranslated) November 26, 2023

В направлението към Купянск има лек руски напредък до Першотравнево (24 километра източно от Купянск) – геолокализирани видеокадри (18+) на безмилостна бомбардировка с дронове срещу руска военна колона подсказват това. На видеото е видимо какви са условията – снегът става все по-дълбок. Показателно е, че руските военни блогъри много-много не гледат в това направление на фронта, а украинският генщаб съобщава за общо само 7 руски пехотни атаки, всичките отбити, при Синковка (8 километра северозападно от Купянск) и при Новоселовка, Луганска област.

